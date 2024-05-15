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Мэр Нижнего Тагила Пинаев возмутился молчанием дорожников по Серовскому тракту

Один на один с проблемой: мэр Тагила осудил молчание дорожников по Серовскому тракту

15 мая 2024, 07:47
Фото: Изображение Midjourney

Мэр Нижнего Тагила Пинаев возмутился молчанием дорожников по Серовскому тракту

Владислав Пинаев резко раскритиковал позицию свердловских дорожников, которые не дают никакой информации по ремонту на Серовском тракте. Из-за закрытия дороги Нижний Тагил теперь регулярно стоит в пробках.

Нижний Тагил принял на себя главный удар после перекрытия Серовского тракта в марте. Огромный трафик теперь проходит через городские улицы, создавая пробки и разбивая местные дороги. Между тем никаких разъяснений о причинах перекрытия и сроках ремонта от свердловских дорожников пока не поступает. Мэр Владислав Пинаев в эфире «Тагил-ТВ» выступил с резкой критикой коллег из региона.

Он обвинил Управление автомобильных дорог Свердловской области в том, что они не только ничего не разъясняют, но даже не считают нужным выходить на связь с местными властями и участвовать в дискуссии по проблеме.

У нас даже нет понимания, когда вообще начнутся работы. Нам надо что-то говорить жителям, сейчас начнётся лето, начнут открывать форточки и окна, это пыль, шум. Что-то связное хоть сказать, — заявил Пинаев.

По сведениям Пинаева, свердловские дорожники до 19 мая должны определиться с проектом, однако мэр уверен, что в этой ситуации важно не просто что-то делать, а важно донести до людей информацию и объяснить им, сколько еще «осталось потерпеть».

Напомним, что после закрытия Серовского тракта в конце марта никаких официальных разъяснений от Управтодора не поступало.

Из-за закрытого Серовского тракта 11 мая ВМЗ встал в заторах. Проехать в том числе не могли машины скорой помощи и пожарные.

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#Дарья Бобровицкая#Транспорт#Нижний Тагил#Информация#Владислав Пинаев#Дороги#Серовский тракт#Ремонт дороги#Жители#Дорожники#Екатеринбург#Пробки#Перекрытие дороги
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