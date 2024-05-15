Один на один с проблемой: мэр Тагила осудил молчание дорожников по Серовскому тракту

Нижний Тагил принял на себя главный удар после перекрытия Серовского тракта в марте. Огромный трафик теперь проходит через городские улицы, создавая пробки и разбивая местные дороги. Между тем никаких разъяснений о причинах перекрытия и сроках ремонта от свердловских дорожников пока не поступает. Мэр Владислав Пинаев в эфире «Тагил-ТВ» выступил с резкой критикой коллег из региона.