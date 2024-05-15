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Пенсионерка в Екатеринбурге лишилась квартиры из-за «сотрудников Следкома»

Пенсионерка в Екатеринбурге лишилась квартиры из-за «сотрудников Следкома»

15 мая 2024, 06:03
Фото: 1MI
70-летняя жительница Екатеринбурга лишилась своей квартиры из-за мошенников. Первый раз ей позвонили в декабре 2023 года.

Пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником Следственного комитета. Далее он рассказал, что екатеринбурженка должна помочь в одном деле и дал ей поручение.

Для того, чтобы это поручения выполнить, женщина пришла к риэлтору. Сотрудники компании поняли, что в этой ситуации что-то не так и вызвали полицию. Полицейские убедили ее, что продавать квартиру ей не надо.

Однако спустя несколько месяцев горожанке снова позвонил злоумышленник. В этот раз она продала жилье за 3,5 миллиона и отдала деньги аферисту. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.

Напомним, в Нижнем Тагиле местная жительница отдала мошенникам 1,2 миллиона, взяв для этого кредиты.

Жительница Екатеринбурга лишилась квартиры и шести миллионов из-за мошенников
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