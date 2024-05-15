Пенсионерка в Екатеринбурге лишилась квартиры из-за «сотрудников Следкома»

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником Следственного комитета. Далее он рассказал, что екатеринбурженка должна помочь в одном деле и дал ей поручение.
Для того, чтобы это поручения выполнить, женщина пришла к риэлтору. Сотрудники компании поняли, что в этой ситуации что-то не так и вызвали полицию. Полицейские убедили ее, что продавать квартиру ей не надо.
Однако спустя несколько месяцев горожанке снова позвонил злоумышленник. В этот раз она продала жилье за 3,5 миллиона и отдала деньги аферисту. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.
Напомним, в Нижнем Тагиле местная жительница отдала мошенникам 1,2 миллиона, взяв для этого кредиты.