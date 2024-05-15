Подозреваемый в изнасиловании девочки покинул Екатеринбург

Напомним, девочка рассказала о произошедшем только через месяц. Мужчина пригласил к себе домой школьницу. В какой-то момент он усадил ее на колени и стал приставать. От страха ребенок потерял сознание. Очнулась пострадавшая во время полового акта. Сбежать ей удалось, когда мужчина пошел в ванную.