Подозреваемый в изнасиловании девочки покинул Екатеринбург

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Мужчина приобрел билет еще в начале мая, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
На данный момент педагог разыскивается.
Напомним, девочка рассказала о произошедшем только через месяц. Мужчина пригласил к себе домой школьницу. В какой-то момент он усадил ее на колени и стал приставать. От страха ребенок потерял сознание. Очнулась пострадавшая во время полового акта. Сбежать ей удалось, когда мужчина пошел в ванную.