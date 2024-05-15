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Подозреваемый в изнасиловании девочки покинул Екатеринбург

Подозреваемый в изнасиловании девочки покинул Екатеринбург

15 мая 2024, 07:19
Фото: 1MI
Учитель ОБЖ, которого заподозрили в изнасиловании девочки-инвалида, может находиться в Хабаровске.

Мужчина приобрел билет еще в начале мая, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

На данный момент педагог разыскивается.

Напомним, девочка рассказала о произошедшем только через месяц. Мужчина пригласил к себе домой школьницу. В какой-то момент он усадил ее на колени и стал приставать. От страха ребенок потерял сознание. Очнулась пострадавшая во время полового акта. Сбежать ей удалось, когда мужчина пошел в ванную.

#Ирина Кирилова#Дети#Криминал#Изнасилование#18+#Екатеринбург#Инцидент
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