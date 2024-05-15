tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:39

Published Сегодня, 07:39

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

Пресс-служба Союза кинематографистов России сообщила о смерти Равшана Откирова

15 мая 2024, 07:39
Российский кинорежиссер-документалист Равшан Откиров скончался 9 мая в возрасте 78 лет, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.

Откиров учился в Ташкентском институте театра и искусств и закончил его в 1971 году. Он начал свою профессиональную карьеру на студии «Узбектелефильм» и работал там с 1970 по 1994 год, начав с должности ассистента режиссера и продвигаясь до режиссера, сообщает 360tv.ru.

В его творческом наследии насчитывается более 50 документальных работ, включая фильмы «Сад через столетия», «Генерал Сабир Рахимов», «Семург — птица счастья», «Главный день», «Дорогами славы боевой», «Самарканд», а также несколько художественных фильмов, таких как «Победитель. Сцены из провинциальной жизни», «Нулевой вариант», «Берлинский экспресс».

С 1994 года Откиров продолжал карьеру на телевидении, работая на телеканалах ОРТ, ТВЦ, РЕН-ТВ и других.

Подпишитесь
Один на один с проблемой: мэр Тагила осудил молчание дорожников по Серовскому тракту
Сегодня, 07:47
В Свердловской области резко выросла заболеваемость ОРВИ
Сегодня, 07:40
Пятеро детей погибли во время пожаров в Свердловской области с начала 2024 года
Сегодня, 07:19
За любителями шашлыков в Свердловской области будут следить с воздуха
Сегодня, 07:13
Неизвестные в масках грабят магазины разливных напитков в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:54
Более 100 детей пострадали от укусов клещей в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:06
"