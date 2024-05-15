Пресс-служба Союза кинематографистов России сообщила о смерти Равшана Откирова

Откиров учился в Ташкентском институте театра и искусств и закончил его в 1971 году. Он начал свою профессиональную карьеру на студии «Узбектелефильм» и работал там с 1970 по 1994 год, начав с должности ассистента режиссера и продвигаясь до режиссера, сообщает 360tv.ru.