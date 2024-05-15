Пресс-служба Союза кинематографистов России сообщила о смерти Равшана Откирова

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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Updated Сегодня, 07:41
Откиров учился в Ташкентском институте театра и искусств и закончил его в 1971 году. Он начал свою профессиональную карьеру на студии «Узбектелефильм» и работал там с 1970 по 1994 год, начав с должности ассистента режиссера и продвигаясь до режиссера, сообщает 360tv.ru.
В его творческом наследии насчитывается более 50 документальных работ, включая фильмы «Сад через столетия», «Генерал Сабир Рахимов», «Семург — птица счастья», «Главный день», «Дорогами славы боевой», «Самарканд», а также несколько художественных фильмов, таких как «Победитель. Сцены из провинциальной жизни», «Нулевой вариант», «Берлинский экспресс».
С 1994 года Откиров продолжал карьеру на телевидении, работая на телеканалах ОРТ, ТВЦ, РЕН-ТВ и других.