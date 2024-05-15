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Published Сегодня, 08:36

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Пропавшая девочка в Новоуральске найдена живой

Пропавшая девочка в Новоуральске найдена живой

15 мая 2024, 08:36
Фото: Изображение Midjourney
В Новоуральске нашли 12-летнюю девочку, которая накануне ушла из дома и не вернулась.

Все это время школьница была у своих знакомых. С ней сейчас проводят работы сотрудники правоохранительных органов, рассказали в пресс-службе МВД Новоуральска.

Известно, что противоправных действий в отношении подростка совершено не было.

Напомним, девочка пропала 13 мая 2024 года. Ее родственники обратились в полицию, чтобы они помогли в поисках ребенка.

Также в апреле 2024 года в Екатеринбурге нашли 15-летнюю девочку, которая ушла из дома в Сысерти. Это был не первый раз, когда девочка совершала побег. По словам школьницы, она хотела некоторое время побыть на свободе.

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