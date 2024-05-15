Пропавшая девочка в Новоуральске найдена живой

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Все это время школьница была у своих знакомых. С ней сейчас проводят работы сотрудники правоохранительных органов, рассказали в пресс-службе МВД Новоуральска.
Известно, что противоправных действий в отношении подростка совершено не было.
Напомним, девочка пропала 13 мая 2024 года. Ее родственники обратились в полицию, чтобы они помогли в поисках ребенка.
Также в апреле 2024 года в Екатеринбурге нашли 15-летнюю девочку, которая ушла из дома в Сысерти. Это был не первый раз, когда девочка совершала побег. По словам школьницы, она хотела некоторое время побыть на свободе.