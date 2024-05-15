Пятеро детей погибли во время пожаров в Свердловской области с начала 2024 года

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Аналогичное количество детей погибло в пожарах в течение всего 2023 года, рассказали в пресс-службе региональной спасательной службы.
Сотрудники ведомства рекомендуют свердловчанам проводить со своими детьми беседы о правилах пожарной безопасности, которые следует соблюдать в быту, научить их правильно обращаться с электроприборами, а также рассказать, как следует вести себя во время возгорания.
Напомним, 15 апреля 2024 года в Новоуральске во время пожара в частном доме СНТ «Восход-2» погиб семилетний ребенок. Дом полностью сгорел. Тело погибшего мальчика обнаружили под завалами.