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Пятеро детей погибли во время пожаров в Свердловской области с начала 2024 года

Пятеро детей погибли во время пожаров в Свердловской области с начала 2024 года

15 мая 2024, 07:19
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области пятеро детей скончались во время пожаров с начала 2024 года.

Аналогичное количество детей погибло в пожарах в течение всего 2023 года, рассказали в пресс-службе региональной спасательной службы.

Сотрудники ведомства рекомендуют свердловчанам проводить со своими детьми беседы о правилах пожарной безопасности, которые следует соблюдать в быту, научить их правильно обращаться с электроприборами, а также рассказать, как следует вести себя во время возгорания.

Напомним, 15 апреля 2024 года в Новоуральске во время пожара в частном доме СНТ «Восход-2» погиб семилетний ребенок. Дом полностью сгорел. Тело погибшего мальчика обнаружили под завалами.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Пожар#Дети#Свердловская область#Статистика#Пожарная безопасность#Предупреждение#ЧП#18+#Екатеринбург#МЧС#Инцидент
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