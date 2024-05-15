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Библиотека в Нижнем Тагиле получила редкую книгу о скульпторе

Раритетную книгу из Флоренции получила библиотека Нижнего Тагила

15 мая 2024, 12:38
Фото: Нижнетагильский музей изобразительных искусств

Библиотека в Нижнем Тагиле получила редкую книгу о скульпторе

В библиотеку Нижнетагильского музея изобразительных искусств из Италии прибыла книга, изданная во Флоренции в 1934 году, тиражом всего 500 экземпляров. Ее нет даже в фонде крупнейших российских библиотек.

Несколько лет назад сотрудники музея стали изучать скульптуру неизвестного автора «Раненый гладиатор». Она поступила из Министерства культуры. Специалистам удалось установить автора: это Альдо Сгуанчи, а работа называется «Шахтер».

Это единственная скульптура этого художника в России. Поэтому публикаций о нем на русском языке не нашлось. Единственная книга, где была информация о скульпторе, была обнаружена на одном из зарубежных аукционов. Ее приобрели в Италии и благополучно доставили в Нижний Тагил.

Фото: Нижнетагильский музей изобразительных искусств

А скульптор из Нижнего Тагила создал и презентовал арт-объект, посвященный Булату Окуджаве.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Книга#Библиотека#Читатели#Раритет#Екатеринбург
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