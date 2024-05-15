Раритетную книгу из Флоренции получила библиотека Нижнего Тагила

Это единственная скульптура этого художника в России. Поэтому публикаций о нем на русском языке не нашлось. Единственная книга, где была информация о скульпторе, была обнаружена на одном из зарубежных аукционов. Ее приобрели в Италии и благополучно доставили в Нижний Тагил.