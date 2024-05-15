Расчленивший отчима юноша из Нижней Салды отправится на принудительное лечение

Конфликт произошел в частном доме на улице Пушкина в Нижней Салде. Молодой человек обвинил отчима в том, что он пристрастил к выпивке мать. Затем он взял топор и нанес около 20 ударов 40-летнему мужчине. Тот скончался на месте.