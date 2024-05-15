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Зарубивший отчима топором юноша из Нижней Салды отправится в психлечебницу

Расчленивший отчима юноша из Нижней Салды отправится на принудительное лечение

15 мая 2024, 15:06
Фото: 1MI

Зарубивший отчима топором юноша из Нижней Салды отправится в психлечебницу

Студент из Нижней Салды, с особой жестокостью убивший отчима, оказался психически нездоров. Его отправили на принудительное лечение.

Молодой человек, который убил сожителя своей матери в октябре 2023 года на фоне неприязненных отношений, нуждается в психиатрическом лечении, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на Верхнесалдинский суд.

Конфликт произошел в частном доме на улице Пушкина в Нижней Салде. Молодой человек обвинил отчима в том, что он пристрастил к выпивке мать. Затем он взял топор и нанес около 20 ударов 40-летнему мужчине. Тот скончался на месте.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», а решение о принудительном лечении суд вынес в апреле.

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#Дарья Бобровицкая#Верхняя и Нижняя Салда#Суд#Убийство#Криминал#Приговор#Топор#Принудительное лечение#18+#Екатеринбург#Отчим#Нижняя Салда
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