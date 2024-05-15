Расчленивший отчима юноша из Нижней Салды отправится на принудительное лечение

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Молодой человек, который убил сожителя своей матери в октябре 2023 года на фоне неприязненных отношений, нуждается в психиатрическом лечении, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на Верхнесалдинский суд.
Конфликт произошел в частном доме на улице Пушкина в Нижней Салде. Молодой человек обвинил отчима в том, что он пристрастил к выпивке мать. Затем он взял топор и нанес около 20 ударов 40-летнему мужчине. Тот скончался на месте.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», а решение о принудительном лечении суд вынес в апреле.