tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Суд в Екатеринбурге отменил решение о выдворении семьи Морозовых в Казахстан

Решение суда в Екатеринбурге отменено: семью Морозовых не будут выдворять в Казахстан

15 мая 2024, 14:21
Фото: Изображение Midjourney

Суд в Екатеринбурге отменил решение о выдворении семьи Морозовых в Казахстан

Семья Морозовых, которую раньше суд постановил депортировать в Казахстан, сможет остаться в России после шумихи в прессе и вмешательства общественности.

Ирина Морозова и ее двое взрослых детей, Карина и Никита, смогут остаться в России. Областной суд отменил решение Верх-Исетского суда Екатеринбурга о депортации, сообщили в пресс-службе ведомства.

Русскую семью депортируют из Екатеринбурга в Казахстан
Узнать подробнее

Решение по каждому из Морозовых принималось отдельно. В итоге всем разрешили остаться на территории России. Однако члены семьи должны будут выплатить по 2 тысячи рублей каждый за просроченные документы. Пока решение суда не вступило в силу, Морозовы останутся в центре временного содержания в Кольцово.

Напомним, что решение о депортации судья приняла из-за того, что они не сделали вовремя дактилоскопию при оформлении карты мигранта. В РФ Морозовы живут с 2017 года. Они переехали в Свердловскую область из Казахстана. В Екатеринбурге семья успела купить квартиру в ипотеку.

Решение о депортации было очень быстро пересмотрено, когда в дело вмешались депутаты Госдумы, Следственный комитет, Уполномоченный по правам человека и Народный фронт.

Читайте также:
Иностранный студент, не получивший визу из-за халатности УрФУ, продолжит обучениеМигрант в Екатеринбурге обвинил полицейских в угрозах депортациейДепортация грозит обругавшей пенсионерку женщине-кондуктору из Екатеринбурга
#Дарья Бобровицкая#Общество#Суд#Мигранты#Казахстан#Депортация#Уполномоченный по правам человека#Решение суда#СК РФ#Решение#Народный фронт#Екатеринбург#Пересмотр дела
Подпишитесь
Один на один с проблемой: мэр Тагила осудил молчание дорожников по Серовскому тракту
Сегодня, 07:47
В свердловском Управтодоре рассказали о сроках ремонта Серовского тракта
Сегодня, 13:48
Пятеро детей погибли во время пожаров в Свердловской области с начала 2024 года
Сегодня, 07:19
Хедлайнерами на общегородском выпускном в Екатеринбурге станут танцоры из Перми
Сегодня, 13:50
Маленькую обезьянку сняли очевидцы на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:16
Более 100 детей пострадали от укусов клещей в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:06
"