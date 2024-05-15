Решение суда в Екатеринбурге отменено: семью Морозовых не будут выдворять в Казахстан

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Ирина Морозова и ее двое взрослых детей, Карина и Никита, смогут остаться в России. Областной суд отменил решение Верх-Исетского суда Екатеринбурга о депортации, сообщили в пресс-службе ведомства.
Решение по каждому из Морозовых принималось отдельно. В итоге всем разрешили остаться на территории России. Однако члены семьи должны будут выплатить по 2 тысячи рублей каждый за просроченные документы. Пока решение суда не вступило в силу, Морозовы останутся в центре временного содержания в Кольцово.
Напомним, что решение о депортации судья приняла из-за того, что они не сделали вовремя дактилоскопию при оформлении карты мигранта. В РФ Морозовы живут с 2017 года. Они переехали в Свердловскую область из Казахстана. В Екатеринбурге семья успела купить квартиру в ипотеку.
Решение о депортации было очень быстро пересмотрено, когда в дело вмешались депутаты Госдумы, Следственный комитет, Уполномоченный по правам человека и Народный фронт.