Решение суда в Екатеринбурге отменено: семью Морозовых не будут выдворять в Казахстан

Решение по каждому из Морозовых принималось отдельно. В итоге всем разрешили остаться на территории России. Однако члены семьи должны будут выплатить по 2 тысячи рублей каждый за просроченные документы. Пока решение суда не вступило в силу, Морозовы останутся в центре временного содержания в Кольцово.