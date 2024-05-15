Школьница в бежевом платке пропала в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили, что рост девочки составляет 150 см. У нее темные волосы и карие глаза.
Также сообщается, что в момент пропажи на школьнице была длинная черная безрукавка, леопардовое платье, колготки черного цвета, светлые кроссовки и бежевый платок.
В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что заявление об исчезновении ребенка уже поступило. Теперь ее разыскивают. Всех, кто имеет информацию о девочке просят сообщить в полицию.
Напомним, ранее стало известно, что в Свердловской области уже 9 месяцев разыскивается пропавшая женщина. О ней до сих пор ничего неизвестно.