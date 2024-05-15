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Published Сегодня, 05:40

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Школьница в бежевом платке пропала в Екатеринбурге

Школьница в бежевом платке пропала в Екатеринбурге

15 мая 2024, 05:40
Фото: 1MI
13-летняя Абдубаннопова Рукиябону Мансур-Кизи 14 мая вышла из дома в Октябрьском районе Екатеринбурга и не вернулась обратно. Уже почти сутки о ней ничего неизвестно.

В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили, что рост девочки составляет 150 см. У нее темные волосы и карие глаза.

Фото: «Лиза Алерт»

Также сообщается, что в момент пропажи на школьнице была длинная черная безрукавка, леопардовое платье, колготки черного цвета, светлые кроссовки и бежевый платок.

В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что заявление об исчезновении ребенка уже поступило. Теперь ее разыскивают. Всех, кто имеет информацию о девочке просят сообщить в полицию.

Напомним, ранее стало известно, что в Свердловской области уже 9 месяцев разыскивается пропавшая женщина. О ней до сих пор ничего неизвестно.

Девочка в селе Свердловской области вышла из школы и пропала
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