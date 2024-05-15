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Published Сегодня, 06:38

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Updated Сегодня, 06:40

Школьница в Новоуральске ушла из дома и не вернулась

Школьница в Новоуральске ушла из дома и не вернулась

15 мая 2024, 06:38
Фото: Изображение Midjourney
12-летняя девочка из Новоуральска исчезла в неизвестном направлении 13 мая 2024 года.

Школьница вышла на улицу из дома и обратно не пришла. У нее темные длинные волосы. Рост около 150 сантиметров, рассказали в пресс-службе полиции Новоуральска.

Фото: Полиция Новоуральска

В момент пропажи на девочке были надеты черные штаны, спортивная ветровка, толстовка, водолазка и спортивная обувь. Горожанку разыскивают правоохранители.

Напомним, 14 мая 2024 года в Екатеринбурге пропала 13-летняя девочка в бежевом платке, которая не вернулась домой с прогулки. Ее ищут сотрудники полиции и регионального поискового отряда.

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