Школьница в Новоуральске ушла из дома и не вернулась

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Школьница вышла на улицу из дома и обратно не пришла. У нее темные длинные волосы. Рост около 150 сантиметров, рассказали в пресс-службе полиции Новоуральска.
В момент пропажи на девочке были надеты черные штаны, спортивная ветровка, толстовка, водолазка и спортивная обувь. Горожанку разыскивают правоохранители.
Напомним, 14 мая 2024 года в Екатеринбурге пропала 13-летняя девочка в бежевом платке, которая не вернулась домой с прогулки. Ее ищут сотрудники полиции и регионального поискового отряда.