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Судья в Екатеринбурге получила выговор за решение о выдворении семьи Морозовых

Судью в Екатеринбурге отчитали за решение выдворить семью Морозовых

15 мая 2024, 16:53
Фото: 1MI

Судья в Екатеринбурге получила выговор за решение о выдворении семьи Морозовых

Кристину Микрюкову из Верх-Исетского суда попросили в будущем «быть внимательнее» при вынесении решений.

Предупреждение от начальства получила судья Верх-Исетского суда Екатеринбурга Кристина Микрюкова после того, как она вынесла решение о депортации из Свердловской области русской семьи, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.

Судью попросили не принимать быстрых решений в важных делах. С такой же просьбой руководство облсуда обратилась и к другим районным судьям. В пресс-службе информацию о выговоре не подтвердили.

Известно, что Микрюкова стала судьей недавно, с 15 января. До этого она была помощницей судьи.

Ранее областной суд отменил решение о депортации Морозовых в Казахстан.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Суд#Предупреждение#Депортация#Судья#Решение#Екатеринбург
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