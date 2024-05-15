Судью в Екатеринбурге отчитали за решение выдворить семью Морозовых

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
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Updated Сегодня, 16:55
Предупреждение от начальства получила судья Верх-Исетского суда Екатеринбурга Кристина Микрюкова после того, как она вынесла решение о депортации из Свердловской области русской семьи, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.
Судью попросили не принимать быстрых решений в важных делах. С такой же просьбой руководство облсуда обратилась и к другим районным судьям. В пресс-службе информацию о выговоре не подтвердили.
Известно, что Микрюкова стала судьей недавно, с 15 января. До этого она была помощницей судьи.
Ранее областной суд отменил решение о депортации Морозовых в Казахстан.