tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Более 20 тысяч мальков радужной форели выпустили в свердловское водохранилище

Свердловчане будут есть радужную форель собственного производства

15 мая 2024, 11:32
Фото: департамент информационной политики

Более 20 тысяч мальков радужной форели выпустили в свердловское водохранилище

В Свердловской области выпустили мальков форели в Глубоченское водохранилище. С помощью форели собственного производства власти намерены обеспечить для региона продбезопасность.

Мальков ценной породы выращивали в Кирюшкинском рыбхозяйстве, сообщает департамент информполитики региона.

Каждый малек весит около 6,5 граммов, но со временем должен превратиться в полноценную взрослую особь. Первый «урожай» из форели можно будет собирать к концу 2025 года: к этому времени рыба должна поступить в продовольственные магазины Свердловской области.

Фото: департамент информационной политики

Водоемы региона подходят для разведения других ценных пород рыбы. В перспективе здесь также могут появиться рыбоводные участки.

Ранее свердловчанам запретили рыбалку на время нереста рыбы.

Рыба погибла на Шиловском пруду в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
За любителями шашлыков в Свердловской области будут следить с воздухаЖенщины и зимняя рыбалка в Нижнем Тагиле: где ловить рыбу и как подготовитьсяNHS: рыба и картофель снижают риск диабета и болезней сердца
#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Безопасность#Магазины#Природа#Рыба#Водохранилище#Продовольствие#Екатеринбург
Подпишитесь
Один на один с проблемой: мэр Тагила осудил молчание дорожников по Серовскому тракту
Сегодня, 07:47
В Свердловской области резко выросла заболеваемость ОРВИ
Сегодня, 07:40
Пятеро детей погибли во время пожаров в Свердловской области с начала 2024 года
Сегодня, 07:19
За любителями шашлыков в Свердловской области будут следить с воздуха
Сегодня, 07:13
Неизвестные в масках грабят магазины разливных напитков в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:54
Более 100 детей пострадали от укусов клещей в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:06
"