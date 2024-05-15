Свердловчане будут есть радужную форель собственного производства

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Мальков ценной породы выращивали в Кирюшкинском рыбхозяйстве, сообщает департамент информполитики региона.
Каждый малек весит около 6,5 граммов, но со временем должен превратиться в полноценную взрослую особь. Первый «урожай» из форели можно будет собирать к концу 2025 года: к этому времени рыба должна поступить в продовольственные магазины Свердловской области.
Водоемы региона подходят для разведения других ценных пород рыбы. В перспективе здесь также могут появиться рыбоводные участки.
Ранее свердловчанам запретили рыбалку на время нереста рыбы.