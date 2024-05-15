Тагильские дошкольники с ОВЗ открывали таланты через театральные постановки

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
В Нижнем Тагиле подведены итоги конкурса инклюзивных театров «Сотворчество талантов». Участие в нем приняли 43 детских коллектива из разных дошкольных объединений города.
Артистами в театральных инсценировках стали дошкольники с ограниченными возможностями здоровья. Они выступали в самых разных жанрах и показали мастерство даже в сложных постановках.
Ранее ребята-инвалиды из объединения «Игрушка-Fest» тагильского ГДДЮТ выиграли всероссийский конкурс «Я могу».