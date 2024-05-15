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Итоги конкурса инклюзивных театров подвели в Нижнем Тагиле

Тагильские дошкольники с ОВЗ открывали таланты через театральные постановки

15 мая 2024, 11:57
Фото: Управление образования Нижнего Тагила

Итоги конкурса инклюзивных театров подвели в Нижнем Тагиле

В Тагиле завершился конкурс инклюзивных театров. Дошкольники с ограниченными возможностями здоровья учились проявлять эмоции и чувства через театрализованные представления.

В Нижнем Тагиле подведены итоги конкурса инклюзивных театров «Сотворчество талантов». Участие в нем приняли 43 детских коллектива из разных дошкольных объединений города.

Артистами в театральных инсценировках стали дошкольники с ограниченными возможностями здоровья. Они выступали в самых разных жанрах и показали мастерство даже в сложных постановках.

  • «Драматический театр»: первое место разделили детские сады № 160 (объединение «Детство» и №208 (объединение «Радость»);
  • «Фольклорный театр»: победу одержали воспитанники детского сада № 210 («Радость»);
  • «Театр песни»: победил детский сад №85 («Гармония»);
  • «Взрослые и дети»: победителем объявлены ребята из детского сада №143 («Детство»);
  • «Театр оригинального жанра»: победил детский сад №212 («Радость»);
  • «Театр танца»: победил детский сад №77 («Детство»).

Ранее ребята-инвалиды из объединения «Игрушка-Fest» тагильского ГДДЮТ выиграли всероссийский конкурс «Я могу».

Коллектив детей с ОВЗ из Нижнего Тагила стал лауреатом международного фестиваля
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Культура#Нижний Тагил#Конкурс#Театр#ГДДЮТ#Дети-инвалиды#Дошкольное образование#Екатеринбург
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