Три человека погибли в пожаре в Новоуральске

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
По предварительной информации, погибли 72-летний хозяин квартиры и его знакомые — это женщины 34 и 33 лет. Все погибшие были безработными.
Признаков криминальной смерти не выявлено. Также с ними находился еще один человек, который остался жив, но пострадал. Его отвезли в медучреждение, рассказали в пресс-службе свердловского СК.
В комнате были обнаружены следы употребления алкогольных напитков. Предположительно, возгорание могло произойти из-за несоблюдения пожарной безопасности.
Сотрудники Следкома возбудили уголовное дело по факту гибели людей. Ведется следствие.
Напомним, 9 мая 2024 года в Нижнем Тагиле мужчина устроил в квартире пожар, из-за чего чуть не погиб один из жильцов дома.