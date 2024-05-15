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Три человека погибли в пожаре в Новоуральске

Три человека погибли в пожаре в Новоуральске

15 мая 2024, 10:53
Фото: Изображение Midjourney
В Новоуральске во время пожара в квартире скончались три человека. Возгорание случилось 15 мая 2024 года.

По предварительной информации, погибли 72-летний хозяин квартиры и его знакомые — это женщины 34 и 33 лет. Все погибшие были безработными.

Признаков криминальной смерти не выявлено. Также с ними находился еще один человек, который остался жив, но пострадал. Его отвезли в медучреждение, рассказали в пресс-службе свердловского СК.

В комнате были обнаружены следы употребления алкогольных напитков. Предположительно, возгорание могло произойти из-за несоблюдения пожарной безопасности.

Сотрудники Следкома возбудили уголовное дело по факту гибели людей. Ведется следствие.

Напомним, 9 мая 2024 года в Нижнем Тагиле мужчина устроил в квартире пожар, из-за чего чуть не погиб один из жильцов дома.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Пожар#Уголовное дело#Новоуральск#Алкоголь#Пожарная безопасность#ЧП#Погибшие#18+#Екатеринбург#Инцидент#СК#Следком
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