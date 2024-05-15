tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:50

Published Сегодня, 08:50

Modified Сегодня, 08:52

Updated Сегодня, 08:52

Свердловчанин три месяца избивал свою беременную жену

Три месяца избивал житель Сухого Лога свою беременную жену

15 мая 2024, 08:50
Фото: 1MI

Свердловчанин три месяца избивал свою беременную жену

22-летний мужчина из Сухого Лога долгое время измывался над супругой в положении.

В суд Сухого Лога отправилось дело 22-летнего местного жителя, который на протяжении трех месяцев регулярно наносил побои своей беременной супруге, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Издевательства длились с января по март 2024 года. При этом 22-летний мужчина был в курсе того, что его жена находится в положении. Кроме того, в ходе следствия было установлено, что супруг угрожал женщине убийством.

Уголовное дело расследовалось по статье об истязании беременной женщины. Обвиняемый полностью признал свою вину.

Ранее опекун убитого 6-летнего Далера Бобиева рассказала, как именно она издевалась над мальчиком.

Разыскиваемый за истязания житель Перми задержан в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Мужчина отправится в тюрьму на 8 лет за избиение до смерти жителя ЕкатеринбургаКидавшийся на людей и выбросивший собаку армянин из Екатеринбурга пошел под судСемью уличили в избиении приемных детей в Екатеринбурге
#Дарья Бобровицкая#Избиение#Суд#Криминал#Сухой Лог#Муж#Угроза убийством#Жена#Истязание#Беременная#18+#Екатеринбург
Подпишитесь
Один на один с проблемой: мэр Тагила осудил молчание дорожников по Серовскому тракту
Сегодня, 07:47
В Свердловской области резко выросла заболеваемость ОРВИ
Сегодня, 07:40
Пятеро детей погибли во время пожаров в Свердловской области с начала 2024 года
Сегодня, 07:19
За любителями шашлыков в Свердловской области будут следить с воздуха
Сегодня, 07:13
Неизвестные в масках грабят магазины разливных напитков в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:54
Более 100 детей пострадали от укусов клещей в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:06
"