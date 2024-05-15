Три месяца избивал житель Сухого Лога свою беременную жену

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В суд Сухого Лога отправилось дело 22-летнего местного жителя, который на протяжении трех месяцев регулярно наносил побои своей беременной супруге, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Издевательства длились с января по март 2024 года. При этом 22-летний мужчина был в курсе того, что его жена находится в положении. Кроме того, в ходе следствия было установлено, что супруг угрожал женщине убийством.
Уголовное дело расследовалось по статье об истязании беременной женщины. Обвиняемый полностью признал свою вину.
Ранее опекун убитого 6-летнего Далера Бобиева рассказала, как именно она издевалась над мальчиком.