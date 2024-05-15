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В штаб-квартире революционера в Екатеринбурге обнаружили салон интим-услуг

В бывшем особняке революционера в Екатеринбурге оборудовали бордель

15 мая 2024, 11:32
Фото: 1MI

В штаб-квартире революционера в Екатеринбурге обнаружили салон интим-услуг

В бывшем особняке революционного деятеля Якова Свердлова в Екатеринбурге был организован бордель.

Здание было арендовано у регионального управления госимущества. Внутри помещения поставили кровати и джакузи, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Притон обнаружили сотрудники правоохранительных органов, когда в нем были администратор, две женщины и несколько клиентов. Одной из проституток стало плохо и ей вызвали скорую помощь. После врачебного осмотра ее увезли в полицию.

Напомним, в Екатеринбурге сотрудники полиции накрыли спа-салон «для вип-клиентов», в котором посетителям оказывали интимные услуги.

Силовики накрыли очередную «проститутошную» в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Полиция#Криминал#Задержание#ЧП#Правоохранительные органы#Проституция#Бордель#18+#Екатеринбург#Инцидент#Интимные услуги
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