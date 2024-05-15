В бывшем особняке революционера в Екатеринбурге оборудовали бордель

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Здание было арендовано у регионального управления госимущества. Внутри помещения поставили кровати и джакузи, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Притон обнаружили сотрудники правоохранительных органов, когда в нем были администратор, две женщины и несколько клиентов. Одной из проституток стало плохо и ей вызвали скорую помощь. После врачебного осмотра ее увезли в полицию.
Напомним, в Екатеринбурге сотрудники полиции накрыли спа-салон «для вип-клиентов», в котором посетителям оказывали интимные услуги.