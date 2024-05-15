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В Нижнем Тагиле простились с экс-начальником авиамастерской Василием Троном

В Нижнем Тагиле простились с экс-начальником авиамастерской Василием Троном

15 мая 2024, 14:17
Фото: 1MI
15 мая 2024 года в Нижнем Тагиле похоронили бывшего начальника передвижной авиационной ремонтной мастерской N100 Василия Трона.

Офицеру было 68 лет. У него есть сын, который находится на СВО с самого начала и защищает Россию.

Василий Трон с 19 лет учился в военном летном училище, затем служил на Чукотке и в Туркмении. Потом он перевелся в Нижний Тагил и остался здесь после окончания службы.

Родные и близкие говорят, что офицер был очень порядочным и позитивно относился к жизни. Он всегда старался помогать всем, кто его окружал. У тагильчанина остались жена, сын и две внучки, пишет паблик «Инцидент Нижний Тагил» в соцсетях.

А 11 мая, в Нижнем Тагиле скончался Анатолий Комаров. Он долгое время был председателем районного совета ветеранов.

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