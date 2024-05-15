В Нижнем Тагиле простились с экс-начальником авиамастерской Василием Троном

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Офицеру было 68 лет. У него есть сын, который находится на СВО с самого начала и защищает Россию.
Василий Трон с 19 лет учился в военном летном училище, затем служил на Чукотке и в Туркмении. Потом он перевелся в Нижний Тагил и остался здесь после окончания службы.
Родные и близкие говорят, что офицер был очень порядочным и позитивно относился к жизни. Он всегда старался помогать всем, кто его окружал. У тагильчанина остались жена, сын и две внучки, пишет паблик «Инцидент Нижний Тагил» в соцсетях.
А 11 мая, в Нижнем Тагиле скончался Анатолий Комаров. Он долгое время был председателем районного совета ветеранов.