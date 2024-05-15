В Нижнем Тагиле простились с экс-начальником авиамастерской Василием Троном

Родные и близкие говорят, что офицер был очень порядочным и позитивно относился к жизни. Он всегда старался помогать всем, кто его окружал. У тагильчанина остались жена, сын и две внучки, пишет паблик «Инцидент Нижний Тагил» в соцсетях.