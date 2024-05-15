В свердловском Управтодоре рассказали о сроках ремонта Серовского тракта

Напомним, что 7-километровый участок на Серовском тракте перекрыли в конце марта 2024 года. Изначально в ГИБДД назвали эту меру вынужденной: якобы возникла угроза обрушения конструкций моста. Однако впоследствии эту информацию опровергли в региональном правительстве, сообщив о «плановых» ограничениях движения.