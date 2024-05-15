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В свердловском Управтодоре пообещали отремонтировать Серовский тракт к осени

В свердловском Управтодоре рассказали о сроках ремонта Серовского тракта

15 мая 2024, 13:48
Фото: департамент информполитики

В свердловском Управтодоре пообещали отремонтировать Серовский тракт к осени

При ремонте путепровода на Серовском тракте дорожники выявили скрытый дефект, который потребовал переделки проектной документации и дополнительных работ.

Замначальника Управления автомобильных дорог Свердловской области Олег Мелехов рассказал TagilCity.ru, когда завершатся работы на перекрытом участке Серовского тракта, из-за которого Нижний Тагил регулярно стоит в пробках.

По словам Мелехова, перекрытие участка было вынужденным: обнаружился скрытый дефект при проведении ремонтных работ на путепроводе. Из-за этого пришлось срочно переделывать проектную документацию.

Срок исполнения государственного контракта — 26 сентября 2024 года, но, учитывая сложную транспортную ситуацию, принимаются все необходимые меры для ускорения процесса ремонта путепровода, обеспечивающие запуск движения уже в августе 2024 года, — подчеркнул Мелехов.

Также в Управтодоре попросили тагильчан с пониманием отнестись к возникшей ситуации.

Ранее ситуацией с перекрытием Серовского тракта открыто возмутился мэр Тагила Владислав Пинаев. Он заявил, что город фактически оставили один на один с проблемой без каких-либо объяснений.

Один на один с проблемой: мэр Тагила осудил молчание дорожников по Серовскому тракту
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Напомним, что 7-километровый участок на Серовском тракте перекрыли в конце марта 2024 года. Изначально в ГИБДД назвали эту меру вынужденной: якобы возникла угроза обрушения конструкций моста. Однако впоследствии эту информацию опровергли в региональном правительстве, сообщив о «плановых» ограничениях движения.

После закрытия участка дороги объезд организовали через Нижний Тагил. Машины, в том числе груженые фуры, пошли через Серебрянский тракт к Черемшанке. Нагрузка на дорожную инфраструктуру возросла многократно, в городе то и дело возникали большие заторы.

Из-за постоянных пробок мэр Пинаев в преддверии Радоницы, православного праздника поминовения усопших, обратился к горожанам с просьбой воздержаться от посещения кладбища в этот день, чтобы не осложнять дорожную ситуацию.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Дороги#Серовский тракт#Ремонт дороги#Комментарий#Осень#Управление автодорог#Екатеринбург#Перекрытие дороги
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