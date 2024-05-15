В свердловском Управтодоре рассказали о сроках ремонта Серовского тракта

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Замначальника Управления автомобильных дорог Свердловской области Олег Мелехов рассказал TagilCity.ru, когда завершатся работы на перекрытом участке Серовского тракта, из-за которого Нижний Тагил регулярно стоит в пробках.
По словам Мелехова, перекрытие участка было вынужденным: обнаружился скрытый дефект при проведении ремонтных работ на путепроводе. Из-за этого пришлось срочно переделывать проектную документацию.
Срок исполнения государственного контракта — 26 сентября 2024 года, но, учитывая сложную транспортную ситуацию, принимаются все необходимые меры для ускорения процесса ремонта путепровода, обеспечивающие запуск движения уже в августе 2024 года, — подчеркнул Мелехов.
Также в Управтодоре попросили тагильчан с пониманием отнестись к возникшей ситуации.
Ранее ситуацией с перекрытием Серовского тракта открыто возмутился мэр Тагила Владислав Пинаев. Он заявил, что город фактически оставили один на один с проблемой без каких-либо объяснений.
Напомним, что 7-километровый участок на Серовском тракте перекрыли в конце марта 2024 года. Изначально в ГИБДД назвали эту меру вынужденной: якобы возникла угроза обрушения конструкций моста. Однако впоследствии эту информацию опровергли в региональном правительстве, сообщив о «плановых» ограничениях движения.
После закрытия участка дороги объезд организовали через Нижний Тагил. Машины, в том числе груженые фуры, пошли через Серебрянский тракт к Черемшанке. Нагрузка на дорожную инфраструктуру возросла многократно, в городе то и дело возникали большие заторы.
Из-за постоянных пробок мэр Пинаев в преддверии Радоницы, православного праздника поминовения усопших, обратился к горожанам с просьбой воздержаться от посещения кладбища в этот день, чтобы не осложнять дорожную ситуацию.