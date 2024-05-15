В Свердловской области простились с пропавшим на СВО бойцом

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
На СВО Сергей отправился в сентябре 2023 года. Спустя месяц он погиб. По официальным данным, скончался боец 27 октября.
В последний путь мужчину провожали с воинскими почестями. Он будет похоронен на Аллее славы. Во время прощания военком выразил соболезнования семье, пишет Е1.
По словам родных, пока Сергею не был посмертно вручен Орден Мужества. Они сообщили, что получат его позднее.
Напомним, ранее стало известно о гибели на СВО медика из Свердловской области. Мужчина просил бойцов отвечать на письма детей.