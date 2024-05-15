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В Асбесте похоронили с почестями погибшего на СВО военного

В Свердловской области простились с пропавшим на СВО бойцом

15 мая 2024, 05:17
Фото: 1MI

В Асбесте похоронили с почестями погибшего на СВО военного

Церемония прощания с погибшим на СВО Сергеем Коротаевым прошла в Асбесте. По словам родных, они несколько месяцев не знали о его судьбе.

Военный перестал выходить на связь еще в октябре 2023 года. Однако в воинской части смерть не была подтверждена. По словам родных, из Луганской области пришла информация, что мужчина признан безвести отсутствующим.

Тогда родственники стали выяснять у сослуживцев информацию. Им сообщили, что Сергей погиб. Также им стали известны обстоятельства и место на карте.

На СВО Сергей отправился в сентябре 2023 года. Спустя месяц он погиб. По официальным данным, скончался боец 27 октября.

В последний путь мужчину провожали с воинскими почестями. Он будет похоронен на Аллее славы. Во время прощания военком выразил соболезнования семье, пишет Е1.

По словам родных, пока Сергею не был посмертно вручен Орден Мужества. Они сообщили, что получат его позднее.

Напомним, ранее стало известно о гибели на СВО медика из Свердловской области. Мужчина просил бойцов отвечать на письма детей.

#Ирина Кирилова#Происшествия#Свердловская область#Смерть#Асбест#Военный#18+#Екатеринбург#Боец#СВО#Спецоперация
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