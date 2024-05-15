В Свердловской области резко выросла заболеваемость ОРВИ

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Чаще всего случаи выявляются в Арамиле и Свободном. В Екатеринбурге зафиксированы 9,1 тысячи эпизодов. Чаще болеют дети.
По данным специалистов Роспотребнадзора, преобладающим является риновирус. Однако выявляются случаи коронавируса, парагриппа, гриппа А и В, а также сезонных вирусов.
В Роспотребнадзоре рост заболеваемости связывают с холодной погодой. Май имеет нетипично холодную погоду, а она способствует тому, что люди продолжают болеть. Граждан просят не забывать о безопасности и соблюдать все нужные меры.
Напомним, в середине апреля стало известно, что заболеваемость корью выросла в Свердловской области в 222 раза за 2023 год.