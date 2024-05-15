tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:40

Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

Всплеск заболеваемости ОРВИ зафиксирован в Свердловской области

В Свердловской области резко выросла заболеваемость ОРВИ

15 мая 2024, 07:40
Фото: 1MI

Всплеск заболеваемости ОРВИ зафиксирован в Свердловской области

В Свердловской области с 6 по 12 мая зарегистрировано больше 17 тысяч случаев ОРВИ. Этот показатель выше многолетнего уровня на 31,4%.

Чаще всего случаи выявляются в Арамиле и Свободном. В Екатеринбурге зафиксированы 9,1 тысячи эпизодов. Чаще болеют дети.

По данным специалистов Роспотребнадзора, преобладающим является риновирус. Однако выявляются случаи коронавируса, парагриппа, гриппа А и В, а также сезонных вирусов.

В Роспотребнадзоре рост заболеваемости связывают с холодной погодой. Май имеет нетипично холодную погоду, а она способствует тому, что люди продолжают болеть. Граждан просят не забывать о безопасности и соблюдать все нужные меры.

Напомним, в середине апреля стало известно, что заболеваемость корью выросла в Свердловской области в 222 раза за 2023 год.

#Ирина Кирилова#Свердловская область#Здоровье#Болезнь#Роспотребнадзор#Заболеваемость#ОРВИ#Екатеринбург
Подпишитесь
Один на один с проблемой: мэр Тагила осудил молчание дорожников по Серовскому тракту
Сегодня, 07:47
Пятеро детей погибли во время пожаров в Свердловской области с начала 2024 года
Сегодня, 07:19
За любителями шашлыков в Свердловской области будут следить с воздуха
Сегодня, 07:13
Дефицит кадров в патрульно-постовой службе Свердловской области достигает 88%
Вчера, 15:19
Екатеринбуржцы застряли в ущелье в Сочи из-за резкого подъема воды
Сегодня, 06:07
"