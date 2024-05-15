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В УрГЭУ в Екатеринбурге назвали провокацией конфликт со студентами из арабских стран

В УрГЭУ в Екатеринбурге назвали провокацией конфликт со студентами из арабских стран

15 мая 2024, 05:11
Фото: Изображение Midjourney
Администрация УрГЭУ в Екатеринбурге назвала провокацией угрозы российским студентам от студентов из арабских стран.

Один из студентов написал сообщение в чат о том, что в комнате общежития, где проживают иностранные студенты, очень шумно, а также высказался о невоспитанности арабов. Другой студент ему ответил, что нельзя судить обо всей нации по одному человеку.

Молодой человек согласился и извинился. После этого в чате начали писать два бывших студента — из России и Египта. Оба молодых человека писали оскорбительные сообщения, а также призывали остальных к конфликту.

По словам ректора университета Якова Силина, данный инцидент является провокацией. Руководство вуза будет предотвращать попытки разжигания межнациональных конфликтов.

Напомним, в Челябинске мигрант преследовал на машине двух девушек, которые ехали на велосипедах, затем начал их оскорблять, назвав их «свиньями». Вскоре после конфликта мужчина извинился.

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