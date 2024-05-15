В УрГЭУ в Екатеринбурге назвали провокацией конфликт со студентами из арабских стран

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Один из студентов написал сообщение в чат о том, что в комнате общежития, где проживают иностранные студенты, очень шумно, а также высказался о невоспитанности арабов. Другой студент ему ответил, что нельзя судить обо всей нации по одному человеку.
Молодой человек согласился и извинился. После этого в чате начали писать два бывших студента — из России и Египта. Оба молодых человека писали оскорбительные сообщения, а также призывали остальных к конфликту.
По словам ректора университета Якова Силина, данный инцидент является провокацией. Руководство вуза будет предотвращать попытки разжигания межнациональных конфликтов.
Напомним, в Челябинске мигрант преследовал на машине двух девушек, которые ехали на велосипедах, затем начал их оскорблять, назвав их «свиньями». Вскоре после конфликта мужчина извинился.