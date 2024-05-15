В Японии зафиксированы рекордные темпы заражений гемолитическим стрептококком

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Согласно данным Национального института инфекционных заболеваний, с начала года по 5 мая было зарегистрировано 801 случай заражения гемолитическим стрептококком в Японии. Это в 2,76 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Общее число заболевших этой инфекцией за весь прошлый год составило всего 941 человек, что является рекордом за всю историю статистики, пишет 360.ru.
Гемолитические стрептококки группы А стали возбудителем этой болезни, и она чаще всего диагностируется у людей старше 30 лет. Гемолитическая стрептококковая инфекция может привести к отмиранию конечностей и полиорганной недостаточности. В некоторых случаях состояние больных резко ухудшается, и они умирают.