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Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

В Японии зафиксированы рекордные темпы заражений гемолитическим стрептококком

15 мая 2024, 08:03
В Японии отмечается значительный рост случаев заражения гемолитическим стрептококком, опасной инфекцией, которая может привести к отмиранию тканей и смерти.

Согласно данным Национального института инфекционных заболеваний, с начала года по 5 мая было зарегистрировано 801 случай заражения гемолитическим стрептококком в Японии. Это в 2,76 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Общее число заболевших этой инфекцией за весь прошлый год составило всего 941 человек, что является рекордом за всю историю статистики, пишет 360.ru.

Гемолитические стрептококки группы А стали возбудителем этой болезни, и она чаще всего диагностируется у людей старше 30 лет. Гемолитическая стрептококковая инфекция может привести к отмиранию конечностей и полиорганной недостаточности. В некоторых случаях состояние больных резко ухудшается, и они умирают.

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