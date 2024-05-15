Вирусолог Малинникова назвала причины заражения крысиным гепатитом

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Генотипы вируса гепатита Е могут быть зоотическими и передаваться от животных к человеку. Одной из таких разновидностей является крысиный гепатит. Заболевание можно получить, если употребить плохо приготовленное мясо или продукты, на которые попали крысиные фекалии. Часто причиной заражения являются фрукты и овощи, пишет 360.ru.
Малинникова подчеркнула, что гепатит Е может вызвать проблемы со здоровьем печени, вплоть до желтухи. Она также отметила, что вирус активно циркулирует как у людей, так и у животных. Вирусолог порекомендовала мыть руки, фрукты и овощи, а также не употреблять еду, особенно домашнего приготовления, которая продается на улице.
Пока в России не было случаев крысиного гепатита, но специалист предупредила о возможной вспышке и призвала быть бдительными.