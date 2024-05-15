Вирусолог Малинникова назвала причины заражения крысиным гепатитом

Малинникова подчеркнула, что гепатит Е может вызвать проблемы со здоровьем печени, вплоть до желтухи. Она также отметила, что вирус активно циркулирует как у людей, так и у животных. Вирусолог порекомендовала мыть руки, фрукты и овощи, а также не употреблять еду, особенно домашнего приготовления, которая продается на улице.