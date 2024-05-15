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Вирусолог Малинникова назвала причины заражения крысиным гепатитом

15 мая 2024, 07:03
Заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова рассказала о крысином гепатите, который является разновидностью гепатита Е. Это заболевание передается через загрязненные продукты, недавно произошла вспышка этого вируса в Испании.

Генотипы вируса гепатита Е могут быть зоотическими и передаваться от животных к человеку. Одной из таких разновидностей является крысиный гепатит. Заболевание можно получить, если употребить плохо приготовленное мясо или продукты, на которые попали крысиные фекалии. Часто причиной заражения являются фрукты и овощи, пишет 360.ru.

Малинникова подчеркнула, что гепатит Е может вызвать проблемы со здоровьем печени, вплоть до желтухи. Она также отметила, что вирус активно циркулирует как у людей, так и у животных. Вирусолог порекомендовала мыть руки, фрукты и овощи, а также не употреблять еду, особенно домашнего приготовления, которая продается на улице.

Пока в России не было случаев крысиного гепатита, но специалист предупредила о возможной вспышке и призвала быть бдительными.

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