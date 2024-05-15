Все пропало. Аграрии заявили об уничтожении посевов майскими холодами

Директор агрофирмы «Реут» из Курской области Юрий Подтуркин рассказал, что для него и других коллег последствия стали катастрофическими. Так, например, у одного агрария в Липецкой области погибли 800 га озимых. А у самого Подтуркина серьезно пострадали посевы пивоваренного ячменя и кукурузы на 3 тысячах га. По его словам, выжить могут только крупные холдинги.