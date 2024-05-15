tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:46

Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Все пропало. Аграрии заявили об уничтожении посевов майскими холодами

Все пропало. Аграрии заявили об уничтожении посевов майскими холодами

15 мая 2024, 06:46
Фото: Изображение Midjourney
На ряд регионов в мае обрушились морозы до -10 градусов. И в результате виды на урожай зерновых оказались уничтоженными. Насколько серьезным оказался удар и грозит ли России отсутствие продовольствия зимой?

Пока в регионах подсчитывается ущерб, пишет «Новые известия». По словам директора ООО «Агрономика» (Тамбовская область) Николая Евстратова, у него погибли все озимые. С них планировалось получить 4,5 тонны урожая. При этом страхование не было оформлено. Пострадали и другие культуры — подсолнечник, кукуруза и ячмень.

Директор агрофирмы «Реут» из Курской области Юрий Подтуркин рассказал, что для него и других коллег последствия стали катастрофическими. Так, например, у одного агрария в Липецкой области погибли 800 га озимых. А у самого Подтуркина серьезно пострадали посевы пивоваренного ячменя и кукурузы на 3 тысячах га. По его словам, выжить могут только крупные холдинги.

В некоторых регионах погода нанесла сельскому хозяйству такой урон, что пришлось вводить режим ЧС. Это позволит производителям, кто получает субсидии, обосновать невозможность достижения плановых показателей, а также получить страховку.

На территории Воронежской области режим действует с 7 мая. Зампред регионального правительства Виктор Логинов сообщил, что погибли 265 тысяч га культур или частично пострадали.

Также режим ЧС был введен в Тульской, Тамбовской и Липецкой областях.

Гендиректор аналитической компании «Про зерно» Владимир Петиченко отметил, что рекордного урожая в текущем году не будет. А президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что вопрос целесообразности пересева полей остается открытым.

По мнению Минсельхоза, ресурсов для этого достаточно. Однако, утверждает Злочевский, ресурсы не в руках аграриев, а средств, чтобы их приобрести у них нет. Точную оценку можно будет получить только после окончания заморозков.

По предварительным прогнозам, снижение урожая может составить 5-10 млн тонн. До того, как случилось рекордное похолодание, планировалось собрать 146-148 млн тонн зерновых и зернобобовых. К середине апреля прогноз составлял 140 млн тонн. Однако теперь прогнозы будут скорректированы в меньшую сторону.

При этом голода, по мнению фермера Лазутина, не будет. Хлеба, масла, сыра и молока стране хватит. Однако дохода с этого аграрии не получат.

#Ирина Кирилова#Экономика#Урожай#Аграрий#Посев
Подпишитесь
Арт-объекты, посвященные творчеству Окуджавы, установят в сквере Нижнего Тагила
Вчера, 14:32
Минзрав составил список опасных лекарств для водителей
Сегодня, 04:55
Женщина в Нижнем Тагиле перевела мошенникам 1,2 миллиона
Сегодня, 04:30
Пенсионерка в Екатеринбурге лишилась квартиры из-за «сотрудников Следкома»
Сегодня, 06:03
Дефицит кадров в патрульно-постовой службе Свердловской области достигает 88%
Вчера, 15:19
Екатеринбуржцы застряли в ущелье в Сочи из-за резкого подъема воды
Сегодня, 06:07
"