Все пропало. Аграрии заявили об уничтожении посевов майскими холодами

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
Пока в регионах подсчитывается ущерб, пишет «Новые известия». По словам директора ООО «Агрономика» (Тамбовская область) Николая Евстратова, у него погибли все озимые. С них планировалось получить 4,5 тонны урожая. При этом страхование не было оформлено. Пострадали и другие культуры — подсолнечник, кукуруза и ячмень.
Директор агрофирмы «Реут» из Курской области Юрий Подтуркин рассказал, что для него и других коллег последствия стали катастрофическими. Так, например, у одного агрария в Липецкой области погибли 800 га озимых. А у самого Подтуркина серьезно пострадали посевы пивоваренного ячменя и кукурузы на 3 тысячах га. По его словам, выжить могут только крупные холдинги.
В некоторых регионах погода нанесла сельскому хозяйству такой урон, что пришлось вводить режим ЧС. Это позволит производителям, кто получает субсидии, обосновать невозможность достижения плановых показателей, а также получить страховку.
На территории Воронежской области режим действует с 7 мая. Зампред регионального правительства Виктор Логинов сообщил, что погибли 265 тысяч га культур или частично пострадали.
Также режим ЧС был введен в Тульской, Тамбовской и Липецкой областях.
Гендиректор аналитической компании «Про зерно» Владимир Петиченко отметил, что рекордного урожая в текущем году не будет. А президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что вопрос целесообразности пересева полей остается открытым.
По мнению Минсельхоза, ресурсов для этого достаточно. Однако, утверждает Злочевский, ресурсы не в руках аграриев, а средств, чтобы их приобрести у них нет. Точную оценку можно будет получить только после окончания заморозков.
По предварительным прогнозам, снижение урожая может составить 5-10 млн тонн. До того, как случилось рекордное похолодание, планировалось собрать 146-148 млн тонн зерновых и зернобобовых. К середине апреля прогноз составлял 140 млн тонн. Однако теперь прогнозы будут скорректированы в меньшую сторону.
При этом голода, по мнению фермера Лазутина, не будет. Хлеба, масла, сыра и молока стране хватит. Однако дохода с этого аграрии не получат.