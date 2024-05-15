Wildberries оштрафовали екатеринбурженку за потерянный сотрудниками товар

Изначально девушке заявили, что мармелад она не получила, так как пункт выдачи обокрали. А далее деньги решили взыскать с нее. На все ее запросы в службе поддержки «ягодок» отвечают, что обращение находится на стадии рассмотрения, процесс длится уже более двух месяцев.