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В Wildberries потеряли заказ екатеринбурженки и выписали ей штраф

Wildberries оштрафовали екатеринбурженку за потерянный сотрудниками товар

15 мая 2024, 12:39
Фото: 1MI

В Wildberries потеряли заказ екатеринбурженки и выписали ей штраф

Сотрудники Wildberries в Екатеринбурге не доставили клиентке товар, а потом выписали ей штраф.

Жительница Екатеринбурга в марте заказала через Wildberries мармелад, однако товар она так и не получила. Позднее сотрудники маркетплейса списали с нее деньги за обратную доставку. О ситуации, в которую попала местная жительница Екатерина, рассказывает Е1.

Изначально девушке заявили, что мармелад она не получила, так как пункт выдачи обокрали. А далее деньги решили взыскать с нее. На все ее запросы в службе поддержки «ягодок» отвечают, что обращение находится на стадии рассмотрения, процесс длится уже более двух месяцев.

По словам девушки, дело не в сумме — коробка мармелада стоила 156 рублей, а сумма штрафа — 100 рублей. Однако для нее уже стало делом принципа добиться справедливости.

На запрос журналистов о ситуации в Wildberries ответили по привычной схеме: запрос от клиентки получен, в нем разбираются.

Ранее екатеринбурженке продали на Wildberries сертификат с недействующим QR-кодом.

Склад Wildberries в Екатеринбурге закрыт на 1,5 месяца после смерти сотрудницы
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