Wildberries оштрафовали екатеринбурженку за потерянный сотрудниками товар

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Жительница Екатеринбурга в марте заказала через Wildberries мармелад, однако товар она так и не получила. Позднее сотрудники маркетплейса списали с нее деньги за обратную доставку. О ситуации, в которую попала местная жительница Екатерина, рассказывает Е1.
Изначально девушке заявили, что мармелад она не получила, так как пункт выдачи обокрали. А далее деньги решили взыскать с нее. На все ее запросы в службе поддержки «ягодок» отвечают, что обращение находится на стадии рассмотрения, процесс длится уже более двух месяцев.
По словам девушки, дело не в сумме — коробка мармелада стоила 156 рублей, а сумма штрафа — 100 рублей. Однако для нее уже стало делом принципа добиться справедливости.
На запрос журналистов о ситуации в Wildberries ответили по привычной схеме: запрос от клиентки получен, в нем разбираются.
Ранее екатеринбурженке продали на Wildberries сертификат с недействующим QR-кодом.