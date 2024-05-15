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Published Сегодня, 07:13

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Updated Сегодня, 07:15

Дроны будут следить за пожарной безопасностью в Свердловской области

За любителями шашлыков в Свердловской области будут следить с воздуха

15 мая 2024, 07:13
Фото: 1MI

Дроны будут следить за пожарной безопасностью в Свердловской области

В Артемовском ГО в Свердловской области с 15 мая запланирована проверка населенных пунктов на соблюдение пожарной безопасности. Искать нарушителей будут с помощью дронов.

В частности, провести патрулирование таким методом планируется в частном секторе, коллективных садах и прилегающей территории, сообщается в Telegram-канале «Егоршинские вести из Артемовского».

Напомним, МЧС регулярно проводит рейды в разных районах региона. Также патрулирование проводилось и в праздничные дни. Так, например, только в Нижнем Тагиле с 9 по 12 мая было выявлено 115 нарушений противопожарного режима. Всего составлено 10 протоколов. А лидером стал Тагилстроевский район. Там выявлено 92 нарушения.

#Ирина Кирилова#Общество#Пожар#Свердловская область#Безопасность#Профилактика#Дрон#Екатеринбург
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