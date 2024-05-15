За любителями шашлыков в Свердловской области будут следить с воздуха

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
В частности, провести патрулирование таким методом планируется в частном секторе, коллективных садах и прилегающей территории, сообщается в Telegram-канале «Егоршинские вести из Артемовского».
Напомним, МЧС регулярно проводит рейды в разных районах региона. Также патрулирование проводилось и в праздничные дни. Так, например, только в Нижнем Тагиле с 9 по 12 мая было выявлено 115 нарушений противопожарного режима. Всего составлено 10 протоколов. А лидером стал Тагилстроевский район. Там выявлено 92 нарушения.