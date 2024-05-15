Женщина в Нижнем Тагиле перевела мошенникам 1,2 миллиона

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Тагильчанке позвонил «сотрудник спецслужб» и рассказал, что якобы из-за утечки данных с места ее работы правоохранители ищут тех, кто мог это сделать, а она должна оказать помощь в отслеживании финансовых операций, рассказали в пресс-службе нижнетагильской полиции.
После этого с женщиной связалась неизвестная и сообщила, что от ее имени взяли кредит, а полученные деньги отослали на финансирование терроризма. Чтобы исправить ситуацию, горожанка должна сама взять кредит и перевести деньги на счет, который считается безопасным.
Когда женщина перевела деньги, злоумышленники больше с ней не связывались. Потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено дело.
Напомним, в Нижнем Тагиле местной жительнице позвонил мошенник под видом главврача больницы, в которой она раньше работала. Однако горожанка поняла, что с ней связался аферист.