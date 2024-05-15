Женщина в Нижнем Тагиле перевела мошенникам 1,2 миллиона

После этого с женщиной связалась неизвестная и сообщила, что от ее имени взяли кредит, а полученные деньги отослали на финансирование терроризма. Чтобы исправить ситуацию, горожанка должна сама взять кредит и перевести деньги на счет, который считается безопасным.