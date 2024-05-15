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В Нижнем Тагиле выделено более 19 млн на ремонт корпуса в загородном лагере

Жилой корпус отремонтируют в тагильском лагере «Звонкие голоса»

15 мая 2024, 12:38
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле выделено более 19 млн на ремонт корпуса в загородном лагере

19,3 миллиона рублей готова потратить администрация Нижнего Тагила на ремонт жилого корпуса №6 в ЗОЛ «Звонкие голоса». Лагерь находится в районе поселка Евстюниха и продолжит принимать детей.

Выполнение работ поделено на несколько этапов. Сдать объект подрядчику, который выиграет тендер, необходимо до 30 сентября 2024 года.

Однако, лагерь продолжит функционировать в обычном режиме.

В связи с тем, что ремонтные работы будут проводиться в функционирующем лагере, стройплощадку ограничат забором, а доступ детей на ее территорию закроют. Кроме того, запланированы дополнительные инструктажи с детьми и персоналом по соблюдению мер безопасности. Усилят контроль за территорией, на которой будут проводиться ремонтные работы, — рассказали TagilCity.ru в Управлении образования Нижнего Тагила.

Там отметили, что в «Звонких голосах» будет отремонтирован еще и второй корпус. Но на целевые показатели охвата организованными формами отдыха детей в каникулы в 2024 году это не повлияет. Они будут выполнены в полном объеме.

Необходимую документацию разработал «Тагилгражданпроект». В корпусе лагеря строители сначала проведут демонтажные работы. Затем им предстоит обновить системы вентиляции, отопления, водопровода и канализации. Кроме того, там установят пожарную сигнализацию и видеонаблюдение. В списке работ также значатся утилизация мусора и пусконаладочные работы.

Отмечается, что все материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТам и иметь необходимые сертификаты и другие документы. Гарантия на выполненные работы составит пять лет.

Запись в лагеря Нижнего Тагила на летние смены стартовала 4 апреля.

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