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Житель Нижнего Тагила украл 100 тысяч с банковской карты

Житель Нижнего Тагила украл 100 тысяч с банковской карты

15 мая 2024, 09:49
Фото: 1MI
Мужчина в Нижнем Тагиле перевел себе 100 тысяч рублей с чужой кредитной карты без ведома ее владельца. Инцидент случился в октябре 2023 года.

Тагильчанин обратился в полицию и рассказал, что в октябре он получил кредитную карту, после чего отправился к знакомой супружеской паре на Гвардейскую улицу, где они вместе употребляли алкоголь, рассказали в пресс-службе нижнетагильской полиции.

На следующий день мужчина вернулся домой и, зайдя в приложение банка, обнаружил, что с его новой карты было переведено 100 тысяч рублей на карту его знакомого. Он стал ему звонить, однако трубку не брали. Тогда с помощью жены приятеля он вернул себе 30 тысяч рублей. Остальную сумму ему пообещали вернуть позже.

После этого мужчина, который перевел себе деньги, уехал работать на вахту и поменял свой номер телефона. Тагильчанин, поняв, что остаток суммы ему не вернут, написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Напомним, женщина в Екатеринбурге украла 50 тысяч рублей с карты своей бабушки.

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