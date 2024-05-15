Житель Нижнего Тагила украл 100 тысяч с банковской карты

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Тагильчанин обратился в полицию и рассказал, что в октябре он получил кредитную карту, после чего отправился к знакомой супружеской паре на Гвардейскую улицу, где они вместе употребляли алкоголь, рассказали в пресс-службе нижнетагильской полиции.
На следующий день мужчина вернулся домой и, зайдя в приложение банка, обнаружил, что с его новой карты было переведено 100 тысяч рублей на карту его знакомого. Он стал ему звонить, однако трубку не брали. Тогда с помощью жены приятеля он вернул себе 30 тысяч рублей. Остальную сумму ему пообещали вернуть позже.
После этого мужчина, который перевел себе деньги, уехал работать на вахту и поменял свой номер телефона. Тагильчанин, поняв, что остаток суммы ему не вернут, написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.
Напомним, женщина в Екатеринбурге украла 50 тысяч рублей с карты своей бабушки.