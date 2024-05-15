Житель Нижнего Тагила украл 100 тысяч с банковской карты

На следующий день мужчина вернулся домой и, зайдя в приложение банка, обнаружил, что с его новой карты было переведено 100 тысяч рублей на карту его знакомого. Он стал ему звонить, однако трубку не брали. Тогда с помощью жены приятеля он вернул себе 30 тысяч рублей. Остальную сумму ему пообещали вернуть позже.