14 различных площадок будут работать в День Молодежи в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Программа проведения Дня Молодежи уже утверждена. Известно, что будут работать площадки в Тагильской лагуне — 2, парке Бондина, у клуба туриста «Азимут», медицинского колледжа, фонтана на набережной. Основные мероприятия состоятся на площади за КДК «Современник». Там же пройдет праздничный концерт, который даст известный артист российской эстрады.
Подрядчик должен разработать концепцию, написать сценарий и срежиссировать все мероприятия, обеспечить фото- и видеосъемку. Фотограф и видеограф будут работать на площадках с 12.00 до 23.00. Также исполнитель займется изготовлением печатной продукции — благодарственных писем и бейджей для оргкомитета, выяснила редакция TagilCity.ru.
Везде необходимо предусмотреть и организовать безопасность, в том числе и пожарную. На аппаратуру, которая будет использоваться, нужны сертификаты. Заявки на участие в тендере можно подавать до 23 мая 2024 года.
Напомним, хедлайнером Дня Молодежи в 2023 году в Нижнем Тагиле была кавер-группа «Гаврилов» из Челябинска.