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Миллион выделен на проведение Дня Молодежи в Нижнем Тагиле

14 различных площадок будут работать в День Молодежи в Нижнем Тагиле

16 мая 2024, 10:29
Фото: 1MI

Миллион выделен на проведение Дня Молодежи в Нижнем Тагиле

29 июня 2024 года в Нижнем Тагиле состоится День Молодежи. Администрация города ищет подрядчика, который займется организацией мероприятий на 14 площадках. На это выделен один миллион рублей.

Программа проведения Дня Молодежи уже утверждена. Известно, что будут работать площадки в Тагильской лагуне — 2, парке Бондина, у клуба туриста «Азимут», медицинского колледжа, фонтана на набережной. Основные мероприятия состоятся на площади за КДК «Современник». Там же пройдет праздничный концерт, который даст известный артист российской эстрады.

Подрядчик должен разработать концепцию, написать сценарий и срежиссировать все мероприятия, обеспечить фото- и видеосъемку. Фотограф и видеограф будут работать на площадках с 12.00 до 23.00. Также исполнитель займется изготовлением печатной продукции — благодарственных писем и бейджей для оргкомитета, выяснила редакция TagilCity.ru.

Везде необходимо предусмотреть и организовать безопасность, в том числе и пожарную. На аппаратуру, которая будет использоваться, нужны сертификаты. Заявки на участие в тендере можно подавать до 23 мая 2024 года.

Напомним, хедлайнером Дня Молодежи в 2023 году в Нижнем Тагиле была кавер-группа «Гаврилов» из Челябинска.

Экстрим и танцы: как прошел День молодежи в Нижнем Тагиле
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