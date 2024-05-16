5 млн рублей требует у опекунов отец погибшего в Екатеринбурге Далера Бобиева

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Худжановиддин Бобиев, биологический отец Далера, считает, что чета Наумовых должна выплатить ему 5 млн рублей компенсации морального ущерба. На эти деньги он намерен установить сыну памятник, сообщил Ura.ru собственный источник.
Остальные деньги мужчина в память о Далере намерен потратить на благотворительные цели. В частности, как заявил Ura.ru Бобиев, они пойдут на помощь детям, нуждающимся в операциях. Факт подачи иска о возмещении морального ущерба он подтвердил, однако точную сумму озвучить отказался.
Напомним, что ранее опекун Далера Вероника Наумова в подробностях раскрыла, как именно она истязала мальчика.