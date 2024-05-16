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Published Сегодня, 14:25

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В Екатеринбурге родной отец Далера Бобиева требует у опекунов 5 млн рублей

5 млн рублей требует у опекунов отец погибшего в Екатеринбурге Далера Бобиева

16 мая 2024, 14:25
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге родной отец Далера Бобиева требует у опекунов 5 млн рублей

Деньги родной отец 6-летнего мальчика, который погиб в приемной семье из Екатеринбурга, намерен потратить на памятник и благотворительные цели.

Худжановиддин Бобиев, биологический отец Далера, считает, что чета Наумовых должна выплатить ему 5 млн рублей компенсации морального ущерба. На эти деньги он намерен установить сыну памятник, сообщил Ura.ru собственный источник.

Остальные деньги мужчина в память о Далере намерен потратить на благотворительные цели. В частности, как заявил Ura.ru Бобиев, они пойдут на помощь детям, нуждающимся в операциях. Факт подачи иска о возмещении морального ущерба он подтвердил, однако точную сумму озвучить отказался.

Напомним, что ранее опекун Далера Вероника Наумова в подробностях раскрыла, как именно она истязала мальчика.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Суд#Криминал#Отец#Компенсация#Моральный ущерб#Смерть ребенка#18+#Екатеринбург#Опекун#Гибель 6-летнего мальчика в Екатеринбурге
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