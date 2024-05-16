5 млн рублей требует у опекунов отец погибшего в Екатеринбурге Далера Бобиева

Остальные деньги мужчина в память о Далере намерен потратить на благотворительные цели. В частности, как заявил Ura.ru Бобиев, они пойдут на помощь детям, нуждающимся в операциях. Факт подачи иска о возмещении морального ущерба он подтвердил, однако точную сумму озвучить отказался.