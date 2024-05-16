50 крупных площадок в Свердловской области недостаточно защищены от террористов

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Все силовики провели больше 300 проверок. В ведомстве отмечают, что торговые центры, клубы и другие объекты, где проходят массовые мероприятия, должны придерживаться определенных правил для защиты граждан.
Так, например, должен соблюдаться пропускной режим. Охрана должна осматривать территорию и поддерживать в рабочем состоянии систему наблюдения и оповещения .
В ФСБ добавили, что в каждом случае ответственность за безопасность лежит на организаторе мероприятия или собственнике помещения.
Напомним, до 13 мая в Свердловской области действовали ограничения на проведение массовых мероприятий. Причиной введения стал теракт в «Крокусе».