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50 крупных площадок в Свердловской области недостаточно защищены от террористов

50 крупных площадок в Свердловской области недостаточно защищены от террористов

16 мая 2024, 07:36
Фото: 1MI
В Свердловской области составлены 50 протоколов о нарушениях антитеррористической безопасности. Все они коснулись крупных площадок, сообщили в УФСБ по Свердловской области.

Все силовики провели больше 300 проверок. В ведомстве отмечают, что торговые центры, клубы и другие объекты, где проходят массовые мероприятия, должны придерживаться определенных правил для защиты граждан.

Так, например, должен соблюдаться пропускной режим. Охрана должна осматривать территорию и поддерживать в рабочем состоянии систему наблюдения и оповещения .

В ФСБ добавили, что в каждом случае ответственность за безопасность лежит на организаторе мероприятия или собственнике помещения.

Напомним, до 13 мая в Свердловской области действовали ограничения на проведение массовых мероприятий. Причиной введения стал теракт в «Крокусе».

#Ирина Кирилова#Общество#Проверка#Свердловская область#Безопасность#ФСБ#Терроризм#Защита#Екатеринбург
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