Автобус сбил ребенка на велосипеде в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
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Мальчик гулял на улице со своим старшим братом. Он выехал на нерегулируемый пешеходный переход и в этот момент его сбил общественный транспорт, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
Дошкольнику, получившему повреждения, врачи сейчас оказывают необходимое лечение. В автобусе в момент ЧП ехало два человека. Они не пострадали. На место, где произошла авария, приехали автоинспекторы, чтобы провести проверку.
Напомним, 13 мая 2024 года в Екатеринбурге автомобилист сбил подростка на улице Фурманова. К пострадавшему ребенку подошли прохожие.