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Автобус сбил ребенка на велосипеде в Екатеринбурге

Автобус сбил ребенка на велосипеде в Екатеринбурге

16 мая 2024, 03:53
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Екатеринбурге автобус сбил четырехлетнего мальчика, ехавшего на велосипеде. ДТП произошло на улице Белинского 15 мая 2024 года.

Мальчик гулял на улице со своим старшим братом. Он выехал на нерегулируемый пешеходный переход и в этот момент его сбил общественный транспорт, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Дошкольнику, получившему повреждения, врачи сейчас оказывают необходимое лечение. В автобусе в момент ЧП ехало два человека. Они не пострадали. На место, где произошла авария, приехали автоинспекторы, чтобы провести проверку.

Напомним, 13 мая 2024 года в Екатеринбурге автомобилист сбил подростка на улице Фурманова. К пострадавшему ребенку подошли прохожие.

Два человека пострадали в ДТП на перекрестке в Екатеринбурге
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