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Боец СВО из Тюмени пропал в Екатеринбурге

Боец СВО бесследно исчез в Екатеринбурге

16 мая 2024, 13:59

Боец СВО из Тюмени пропал в Екатеринбурге

Уроженец Тюмени, который недавно вернулся с СВО с ранением, исчез в Екатеринбурге. Он не выходил на связь с 11 мая.

30-летний уроженец Тюмени Константин после возвращения с СВО перебрался в столицу Урала и жил на улице Блюхера. Внезапно он перестал выходить на связь, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.

Тревогу забила его родственница, которая не может выйти с мужчиной на связь уже пять дней. Она сообщила, что волнуется за Константина, так он периодически злоупотребляет спиртным.

При себе боец должен иметь паспорт и военный билет, предполагает родственница. Она также сообщила его особые приметы: у мужчины на теле много татуировок.

Ранее бойца из Сухого Лога, который находился в коме, признали дезертиром.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Розыск#Тюмень#Пропал человек#Екатеринбург#СВО#Боец СВО
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