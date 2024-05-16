Боец СВО бесследно исчез в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
30-летний уроженец Тюмени Константин после возвращения с СВО перебрался в столицу Урала и жил на улице Блюхера. Внезапно он перестал выходить на связь, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.
Тревогу забила его родственница, которая не может выйти с мужчиной на связь уже пять дней. Она сообщила, что волнуется за Константина, так он периодически злоупотребляет спиртным.
При себе боец должен иметь паспорт и военный билет, предполагает родственница. Она также сообщила его особые приметы: у мужчины на теле много татуировок.
Ранее бойца из Сухого Лога, который находился в коме, признали дезертиром.