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Жители Нижнего Тагила сдали бесплатно почти 1700 покрышек

Более полутора тысяч покрышек сдали бесплатно жители Нижнего Тагила

16 мая 2024, 15:41
Фото: tagilcity.ru

Жители Нижнего Тагила сдали бесплатно почти 1700 покрышек

В Нижнем Тагиле подвели итоги акции по бесплатной утилизации покрышек. Она, напомним, проводилась с 5 по 21 апреля 2024 года по инициативе мэрии Нижнего Тагила и специализированного предприятия «ЦГС».

Во время проведения акции в городе работали пять пунктов приема покрышек в разных районах города. У горожан была возможность законным способом избавиться от отработанной резины.

На предприятии рассказали, что в течение 16 дней водители Нижнего Тагила сдали 1688 покрышек. При условии, если в среднем один водитель привез один комплект резины, в акции поучаствовало 422 человека. Таким горожанином оказался и читатель TagilCity.ru Алексей. Он поделился своим опытом утилизации старых покрышек.

Решил доброе дело сделать, не мусорить — принес шины, на пункт сбора. Подъехал, охрана сказала, что сейчас позвоним и приедут забирать. За сегодня я — шестнадцатый, — рассказал мужчина.

На место приехал грузовик с несколькими сотрудниками. Тагильчанин подписал бумаги, в которых указал количество покрышек, номер машины.

О том, когда в следующий раз пройдет подобная акция, информации пока нет. Средства на это мероприятие выделяет мэрия города. В 2023 году, к примеру, на переработку 310 тонн старых шин было выделено более 6 миллионов рублей.

Фото: tagilcity.ru

Выкидывать шины в контейнеры для ТБО нельзя. Их попросту оставят на площадке, поскольку старые покрышки не являются твердыми коммунальными отходами. Зато в дальнейшем из них получается материал для благоустройства. К примеру, у школы №64, по информации мэрии, покрытие на футбольном поле было восстановлено именно благодаря «второй жизни» старой резины.

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