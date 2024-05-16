Более полутора тысяч покрышек сдали бесплатно жители Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Во время проведения акции в городе работали пять пунктов приема покрышек в разных районах города. У горожан была возможность законным способом избавиться от отработанной резины.
На предприятии рассказали, что в течение 16 дней водители Нижнего Тагила сдали 1688 покрышек. При условии, если в среднем один водитель привез один комплект резины, в акции поучаствовало 422 человека. Таким горожанином оказался и читатель TagilCity.ru Алексей. Он поделился своим опытом утилизации старых покрышек.
Решил доброе дело сделать, не мусорить — принес шины, на пункт сбора. Подъехал, охрана сказала, что сейчас позвоним и приедут забирать. За сегодня я — шестнадцатый, — рассказал мужчина.
На место приехал грузовик с несколькими сотрудниками. Тагильчанин подписал бумаги, в которых указал количество покрышек, номер машины.
О том, когда в следующий раз пройдет подобная акция, информации пока нет. Средства на это мероприятие выделяет мэрия города. В 2023 году, к примеру, на переработку 310 тонн старых шин было выделено более 6 миллионов рублей.
Выкидывать шины в контейнеры для ТБО нельзя. Их попросту оставят на площадке, поскольку старые покрышки не являются твердыми коммунальными отходами. Зато в дальнейшем из них получается материал для благоустройства. К примеру, у школы №64, по информации мэрии, покрытие на футбольном поле было восстановлено именно благодаря «второй жизни» старой резины.