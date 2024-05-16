Более полутора тысяч покрышек сдали бесплатно жители Нижнего Тагила

Выкидывать шины в контейнеры для ТБО нельзя. Их попросту оставят на площадке, поскольку старые покрышки не являются твердыми коммунальными отходами. Зато в дальнейшем из них получается материал для благоустройства. К примеру, у школы №64, по информации мэрии, покрытие на футбольном поле было восстановлено именно благодаря «второй жизни» старой резины.