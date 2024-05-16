Дети кидали с крыши дома огромные камни и чуть не убили женщину в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
По словам очевидцев, мальчикам на виде лет 12-13. Они бросали вниз камни и булыжники, намеренно целясь в прохожих и в автомобили, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Один из огромных камней чуть не попал в женщину, которая проходила в этот момент мимо. Каким образом школьники оказались на крыше многоэтажного дома — неизвестно.
Напомним, в апреле 2024 года в Екатеринбурге местный житель, находившийся на улице, по неизвестной причине набросился на велосипедиста с кулаками, а также он кидался в него камнями. Пострадавший обратился в больницу и в полицию.