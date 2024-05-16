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Дети кидали с крыши дома огромные камни и чуть не убили женщину в Нижнем Тагиле

Дети кидали с крыши дома огромные камни и чуть не убили женщину в Нижнем Тагиле

16 мая 2024, 05:19
Фото: 1MI
Мальчики в Нижнем Тагиле целились в людей и автомобили камнями с крыши дома. Инцидент произошел на Алтайской улице.

По словам очевидцев, мальчикам на виде лет 12-13. Они бросали вниз камни и булыжники, намеренно целясь в прохожих и в автомобили, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Видео: Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»

Один из огромных камней чуть не попал в женщину, которая проходила в этот момент мимо. Каким образом школьники оказались на крыше многоэтажного дома — неизвестно.

Напомним, в апреле 2024 года в Екатеринбурге местный житель, находившийся на улице, по неизвестной причине набросился на велосипедиста с кулаками, а также он кидался в него камнями. Пострадавший обратился в больницу и в полицию.

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