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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Директора компании из Нижнего Тагила отправили на 7 лет в тюрьму за наркотики

Директор компании по доставке из Нижнего Тагила попал в тюрьму из-за наркотиков

16 мая 2024, 12:05
Фото: Изображение Midjourney

Директора компании из Нижнего Тагила отправили на 7 лет в тюрьму за наркотики

В Чувашии к семи годам колонии строгого режима приговорен директор компании по доставке из Нижнего Тагила. Кроме того, у мужчины конфискуют автомобиль.

Мужчину задержали с 26 килограммами наркотических веществ. Случилось это на трассе М-12, сообщает республиканское МВД.

Силовики остановили тагильчанина в конце декабря 2023 года. Он предпринял попытку сопротивления, а его заковали в наручники. Во время осмотра автомобиля найдены 26 килограмм запрещенных веществ.

В результате суд рассмотрел дело и признал мужчину виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Напомним, ранее в Челябинской области был избит молодой человек. Причиной стало то, что его приняли за закладчика.

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#Ирина Кирилова#Нижний Тагил#Свердловская область#Суд#Криминал#Приговор#Наркотики#18+#Екатеринбург
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