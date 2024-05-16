Директор компании по доставке из Нижнего Тагила попал в тюрьму из-за наркотиков

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Мужчину задержали с 26 килограммами наркотических веществ. Случилось это на трассе М-12, сообщает республиканское МВД.
Силовики остановили тагильчанина в конце декабря 2023 года. Он предпринял попытку сопротивления, а его заковали в наручники. Во время осмотра автомобиля найдены 26 килограмм запрещенных веществ.
В результате суд рассмотрел дело и признал мужчину виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.
Напомним, ранее в Челябинской области был избит молодой человек. Причиной стало то, что его приняли за закладчика.