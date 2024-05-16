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В Нижнем Тагиле поменялось расписание муниципальных автобусов на маршруте №38

Дополнительный автобус пустили по маршруту №38 в Нижнем Тагиле. Расписание

16 мая 2024, 08:47
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле поменялось расписание муниципальных автобусов на маршруте №38

С 14 мая 2024 года в Нижнем Тагиле пассажиров на маршруте №38 обслуживает уже не два автобуса, а три. В связи с этим поменялось расписание.

Как стало известно редакции TagilCity.ru, уже сейчас увеличено число утренних и вечерних рейсов. При наборе новых водителей планируется увеличить число автобусов, следующих с ВМЗ на Тагилстрой (до мебельной фабрики), до четырех.

Публикуем актуальное расписание, действующее с 14 мая.

Отправления от остановки
«ВМЗ»		 Отправления от остановки
«Мебельная фабрика»
6:00 6:00
6:50 6:50
7:15 7:40
7:40 8:05
8:30 8:30
8:55 10:10
10:10 11:00
11:00 11:50
11:25 12:40
11:50 13:55
12:40 14:45
13:05 15:10
14:45 16:00
15:10 16:25
16:00 16:50
16:50 17:40
17:15 18:05
17:40 19:20
19:20 20:10
20:10 21:00
21:00 21:45
21:45 22:30
22.30  

Напомним, в апреле 2024 года муниципальный транспорт в Нижнем Тагиле перевез около 1,5 миллиона пассажиров.

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#Евгения Сафина#Транспорт#Нижний Тагил#Автобус#Тагильский трамвай#Маршрут#Расписание#Екатеринбург#Муниципальный транспорт
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