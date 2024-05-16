Дополнительный автобус пустили по маршруту №38 в Нижнем Тагиле. Расписание

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Как стало известно редакции TagilCity.ru, уже сейчас увеличено число утренних и вечерних рейсов. При наборе новых водителей планируется увеличить число автобусов, следующих с ВМЗ на Тагилстрой (до мебельной фабрики), до четырех.
Публикуем актуальное расписание, действующее с 14 мая.
|Отправления от остановки
«ВМЗ»
|Отправления от остановки
«Мебельная фабрика»
|6:00
|6:00
|6:50
|6:50
|7:15
|7:40
|7:40
|8:05
|8:30
|8:30
|8:55
|10:10
|10:10
|11:00
|11:00
|11:50
|11:25
|12:40
|11:50
|13:55
|12:40
|14:45
|13:05
|15:10
|14:45
|16:00
|15:10
|16:25
|16:00
|16:50
|16:50
|17:40
|17:15
|18:05
|17:40
|19:20
|19:20
|20:10
|20:10
|21:00
|21:00
|21:45
|21:45
|22:30
|22.30
Напомним, в апреле 2024 года муниципальный транспорт в Нижнем Тагиле перевез около 1,5 миллиона пассажиров.