Дополнительный автобус пустили по маршруту №38 в Нижнем Тагиле. Расписание

В Нижнем Тагиле поменялось расписание муниципальных автобусов на маршруте №38

С 14 мая 2024 года в Нижнем Тагиле пассажиров на маршруте №38 обслуживает уже не два автобуса, а три. В связи с этим поменялось расписание.