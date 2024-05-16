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Published Сегодня, 08:10

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Updated Сегодня, 08:11

Cream Soda стала хедлайнером «Уральской ночи музыки»

Екатеринбуржцы смогут «поплакать на техно» на «Уральской ночи музыки»

16 мая 2024, 08:10
Фото: 1MI

Cream Soda стала хедлайнером «Уральской ночи музыки»

Еще одним хедлайнером Ural Music Night в Екатеринбурге стала группа Cream Soda, сообщили организаторы фестиваля. Выступление состоится 28 июня.

Коллектив выступит на Плотинке. Таам будет располагаться главная площадка. Композиции коллектива стали очень популярны после кавера «Плачу на техно» группы «Хлеб». Сингл стал очень популярным и его посмотрели десятки миллионов раз.

В общей сложности на «Уральской ночи музыки» планируется задействовать больше сотни площадок. При этом организаторы отмечают, что их может быть и больше. Ранее стало известно, что на фестивале будет выступать Арина Мурашова, ее супруг Давид Деркунов, создатель группы GSPD. Музыкант родом из Нижнего Тагила, но теперь живет в Санкт-Петербурге.

#Ирина Кирилова#Общество#Свободное время#Фестиваль#Отдых#Свердловская область#Музыка#Екатеринбург
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