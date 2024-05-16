Екатеринбуржцы смогут «поплакать на техно» на «Уральской ночи музыки»

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Коллектив выступит на Плотинке. Таам будет располагаться главная площадка. Композиции коллектива стали очень популярны после кавера «Плачу на техно» группы «Хлеб». Сингл стал очень популярным и его посмотрели десятки миллионов раз.
В общей сложности на «Уральской ночи музыки» планируется задействовать больше сотни площадок. При этом организаторы отмечают, что их может быть и больше. Ранее стало известно, что на фестивале будет выступать Арина Мурашова, ее супруг Давид Деркунов, создатель группы GSPD. Музыкант родом из Нижнего Тагила, но теперь живет в Санкт-Петербурге.