Екатеринбуржцы смогут «поплакать на техно» на «Уральской ночи музыки»

В общей сложности на «Уральской ночи музыки» планируется задействовать больше сотни площадок. При этом организаторы отмечают, что их может быть и больше. Ранее стало известно, что на фестивале будет выступать Арина Мурашова, ее супруг Давид Деркунов, создатель группы GSPD. Музыкант родом из Нижнего Тагила, но теперь живет в Санкт-Петербурге.