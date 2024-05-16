Экономист предполагает повышение ставки НДФЛ для всех россиян

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Эксперт по экономике Никита Кричевский предполагает, что ставку могут повысить для всех российских граждан, за исключением людей с низким уровнем дохода.
Ранее планировалось повысить НДФЛ с 13% до 15% только для тех, кто зарабатывает более 5 миллионов рублей в год или более 400 тысяч в месяц. Однако, начиная с этого года, речь шла уже о пороге в 1 миллион рублей, то есть зарплате около 80 тысяч. Такую информацию предоставил профессор Кричевский интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Эксперт считает, что все эти граждане будут платить налог на доходы физических лиц по повышенной ставке.
По словам Кричевского, многие ожидали таких изменений в налоговой системе в последние годы.
«Я не исключаю возможности отсутствия нижней планки доходов, после которой начисляется прогрессивный налог. В перспективе все, кроме самых бедных слоев населения, будут платить НДФЛ в размере 15%», — добавил экономист.
Он отметил, что для некоторых налогоплательщиков такое повышение может явиться существенным. По мнению эксперта, стоит рассмотреть возможность повышения налогов на предметы роскоши, наследство, а также банковские депозиты и дивиденды.
«Эти области приносят наибольший доход людям с высоким достатком», — считает Кричевский.