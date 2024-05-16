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Published Сегодня, 10:17

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Updated Сегодня, 10:19

Экономист предполагает повышение ставки НДФЛ для всех россиян

16 мая 2024, 10:17
Глава финансового ведомства Антон Силуанов заявил, что в ближайшее время правительство рассмотрит вопрос о переходе на прогрессивную шкалу налогообложения. В данный момент ставка НДФЛ составляет одинаковые 13% для всех.

Эксперт по экономике Никита Кричевский предполагает, что ставку могут повысить для всех российских граждан, за исключением людей с низким уровнем дохода.

Ранее планировалось повысить НДФЛ с 13% до 15% только для тех, кто зарабатывает более 5 миллионов рублей в год или более 400 тысяч в месяц. Однако, начиная с этого года, речь шла уже о пороге в 1 миллион рублей, то есть зарплате около 80 тысяч. Такую информацию предоставил профессор Кричевский интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперт считает, что все эти граждане будут платить налог на доходы физических лиц по повышенной ставке.

По словам Кричевского, многие ожидали таких изменений в налоговой системе в последние годы.

«Я не исключаю возможности отсутствия нижней планки доходов, после которой начисляется прогрессивный налог. В перспективе все, кроме самых бедных слоев населения, будут платить НДФЛ в размере 15%», — добавил экономист.

Он отметил, что для некоторых налогоплательщиков такое повышение может явиться существенным. По мнению эксперта, стоит рассмотреть возможность повышения налогов на предметы роскоши, наследство, а также банковские депозиты и дивиденды.

«Эти области приносят наибольший доход людям с высоким достатком», — считает Кричевский.

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