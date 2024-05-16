Экономист предполагает повышение ставки НДФЛ для всех россиян

Ранее планировалось повысить НДФЛ с 13% до 15% только для тех, кто зарабатывает более 5 миллионов рублей в год или более 400 тысяч в месяц. Однако, начиная с этого года, речь шла уже о пороге в 1 миллион рублей, то есть зарплате около 80 тысяч. Такую информацию предоставил профессор Кричевский интернет-изданию «Подмосковье сегодня».