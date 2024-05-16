Эксперт пояснила, почему энергетики опасны для здоровья детей и подростков

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Согласно словам терапевта Марии Беляевой, основная опасность энергетических напитков заключается в большом количестве кофеина в составе.
«Кофеин повышает артериальное давление и раздражает нервную систему. Регулярное употребление этого вещества может привести к депрессии и психическим расстройствам, особенно у детей и подростков. Кроме того, кофеин вызывает раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, негативно воздействует на поджелудочную железу и печень», — пояснила специалист в беседе с представителем интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Также, по словам врача, энергетики содержат излишнее количество красителей, сахара и консервантов.
«Поэтому употребление таких напитков приводит к нарушению обмена веществ, способствует ожирению, сахарному диабету и другим эндокринным нарушениям», — добавила Мария Беляева.