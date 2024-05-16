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Posted Сегодня, 10:12

Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Эксперт пояснила, почему энергетики опасны для здоровья детей и подростков

16 мая 2024, 10:12
В России планируют запретить продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Эту информацию озвучил председатель правительства Вячеслав Володин. Он отметил, что за эту меру выступили 90% россиян, так как проблема потребления энергетиков детьми вызывает беспокойство у многих.

Согласно словам терапевта Марии Беляевой, основная опасность энергетических напитков заключается в большом количестве кофеина в составе.

«Кофеин повышает артериальное давление и раздражает нервную систему. Регулярное употребление этого вещества может привести к депрессии и психическим расстройствам, особенно у детей и подростков. Кроме того, кофеин вызывает раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, негативно воздействует на поджелудочную железу и печень», — пояснила специалист в беседе с представителем интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также, по словам врача, энергетики содержат излишнее количество красителей, сахара и консервантов.

«Поэтому употребление таких напитков приводит к нарушению обмена веществ, способствует ожирению, сахарному диабету и другим эндокринным нарушениям», — добавила Мария Беляева.

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