Грузовик насмерть сбил пожилого пешехода в Красноуфимске

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Мужчина возвращался домой с кладбища. Он переходил проезжую часть в неустановленном месте и в какой-то момент на него наехала грузовая машина, рассказали в пресс-службе свердловской автоинспекции.
С полученными травмами пенсионера отвезли в медучреждении, где он впоследствии скончался. В полиции начали проверку по факту аварии.
Напомним, 8 мая 2024 года в Верхней Пышме водитель такси, сдавая назад, насмерть сбил пьяного пассажира, который вышел из салона и упал возле автомобиля.