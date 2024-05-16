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Грузовик насмерть сбил пожилого пешехода в Красноуфимске

Грузовик насмерть сбил пожилого пешехода в Красноуфимске

16 мая 2024, 07:14
Фото: Изображение Midjourney
В Красноуфимске 83-летний пешеход попал под колеса грузовика и погиб. Смертельное ДТП произошло 14 мая 2024 года.

Мужчина возвращался домой с кладбища. Он переходил проезжую часть в неустановленном месте и в какой-то момент на него наехала грузовая машина, рассказали в пресс-службе свердловской автоинспекции.

С полученными травмами пенсионера отвезли в медучреждении, где он впоследствии скончался. В полиции начали проверку по факту аварии.

Напомним, 8 мая 2024 года в Верхней Пышме водитель такси, сдавая назад, насмерть сбил пьяного пассажира, который вышел из салона и упал возле автомобиля.

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