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Кассир магазина в Верхней Пышме избила беременную коллегу

Кассир магазина в Верхней Пышме избила беременную коллегу

16 мая 2024, 11:46
Фото: Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»
Сотрудница магазина «Красное и Белое» в Верхней Пышме избила коллегу, которая находится на пятом месяце беременности.

По словам очевидца, женщина набросилась на коллегу в связи с личной неприязнью, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Видео: Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»

После нападения пострадавшую свердловчанку увезли в больницу. Выяснилось, что у нее есть ушибы. Врачи медучреждения предложили женщине лечь на сохранение.

Напомним, в апреле 2024 года в Екатеринбурге мужчина во время драки избил своего оппонента черенком от лопаты. Из-за этого пострадавший попал в больницу с серьезными травмами.

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