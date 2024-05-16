Кассир магазина в Верхней Пышме избила беременную коллегу

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
По словам очевидца, женщина набросилась на коллегу в связи с личной неприязнью, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
После нападения пострадавшую свердловчанку увезли в больницу. Выяснилось, что у нее есть ушибы. Врачи медучреждения предложили женщине лечь на сохранение.
Напомним, в апреле 2024 года в Екатеринбурге мужчина во время драки избил своего оппонента черенком от лопаты. Из-за этого пострадавший попал в больницу с серьезными травмами.