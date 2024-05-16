Километровые пробки в Тагиле, реанимация у школы, грибы ведрами и новый асфальт

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Ремонт 100-метрового моста на Серовском тракте очень сильно повлиял на дорожную обстановку в Нижнем Тагиле. Его начали приводить в порядок еще в 2023 году, однако в 2024 году эксперты обнаружили скрытые дефекты, после чего путепровод экстренно закрыли. Вся нагрузка легла на тагильские дороги. TagilCity.ru вспоминает историю злополучного моста с самого начала.
К школе №44 в Нижнем Тагиле 16 мая подъехала машина реанимации. Все произошло днем около 14:25, поделился с TagilCity.ru читатель. Однако в школе давать комментарий корреспонденту отказались и попросили обратиться за информацией в управление образования.
В Свердловской области начался сезон «тихой охоты». Пока в местных лесах можно встретить разве что сморчки, строчки, да еще ряд непонятных «особей», которые не стоит употреблять в пищу. Однако жители региона целыми семьями отправляются на поиски грибов и возвращаются с полными корзинами.
В Тагиле увеличили число утренних и вечерних рейсов на маршруте №38, а на линию теперь выходят не два, а три автобуса. В перспективе транспортное предприятие планирует дополнительно набрать водителей, и тогда число автобусов будет увеличено до четырех.
Дорожные рабочие приступили к укладке первого слоя асфальта на улице Октябрьской революции. Сейчас подрядчик наносит выравнивающий слой, а параллельно на обочинах обустраиваются колодцы для стока воды. Работы ведет МУП «Тагилдорстрой» по проекту «Безопасные и качественные дороги». Объект был передан местному предприятию, так как прежний подрядчик, «Уралстроймонтаж», не завершил ни один из этапов работы.