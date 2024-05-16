Километровые пробки в Тагиле, реанимация у школы, грибы ведрами и новый асфальт

Ремонт 100-метрового моста на Серовском тракте очень сильно повлиял на дорожную обстановку в Нижнем Тагиле. Его начали приводить в порядок еще в 2023 году, однако в 2024 году эксперты обнаружили скрытые дефекты, после чего путепровод экстренно закрыли. Вся нагрузка легла на тагильские дороги. TagilCity.ru вспоминает историю злополучного моста с самого начала.