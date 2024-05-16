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Километровые пробки в Тагиле, реанимация у школы, грибы ведрами и новый асфальт

Километровые пробки в Тагиле, реанимация у школы, грибы ведрами и новый асфальт

16 мая 2024, 16:58
Фото: Изображение Midjourney
Ремонт путепровода на Серовском тракте обернулся для тагильчан кошмаром. В тагильскую школу № 44 приезжала реанимация. Свердловчане несут грибы из леса ведрами. Запущен дополнительный автобус по маршруту №38, а на улице Октябрьской революции появился новый асфальт. Итоги Тагила и региона за 16 мая.

Ремонт 100-метрового моста на Серовском тракте очень сильно повлиял на дорожную обстановку в Нижнем Тагиле. Его начали приводить в порядок еще в 2023 году, однако в 2024 году эксперты обнаружили скрытые дефекты, после чего путепровод экстренно закрыли. Вся нагрузка легла на тагильские дороги. TagilCity.ru вспоминает историю злополучного моста с самого начала.

Один мост и километровые пробки: чем обернулся для Нижнего Тагила ремонт путепровода
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К школе №44 в Нижнем Тагиле 16 мая подъехала машина реанимации. Все произошло днем около 14:25, поделился с TagilCity.ru читатель. Однако в школе давать комментарий корреспонденту отказались и попросили обратиться за информацией в управление образования.

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В Свердловской области начался сезон «тихой охоты». Пока в местных лесах можно встретить разве что сморчки, строчки, да еще ряд непонятных «особей», которые не стоит употреблять в пищу. Однако жители региона целыми семьями отправляются на поиски грибов и возвращаются с полными корзинами.

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В Тагиле увеличили число утренних и вечерних рейсов на маршруте №38, а на линию теперь выходят не два, а три автобуса. В перспективе транспортное предприятие планирует дополнительно набрать водителей, и тогда число автобусов будет увеличено до четырех.

Дополнительный автобус пустили по маршруту №38 в Нижнем Тагиле. Расписание
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Дорожные рабочие приступили к укладке первого слоя асфальта на улице Октябрьской революции. Сейчас подрядчик наносит выравнивающий слой, а параллельно на обочинах обустраиваются колодцы для стока воды. Работы ведет МУП «Тагилдорстрой» по проекту «Безопасные и качественные дороги». Объект был передан местному предприятию, так как прежний подрядчик, «Уралстроймонтаж», не завершил ни один из этапов работы.

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