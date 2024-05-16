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Курьер пострадал в массовом ДТП в Екатеринбурге на оживленном перекрестке

Курьер лежал неподвижно: массовое ДТП произошло на перекрестке в Екатеринбурге

16 мая 2024, 15:52
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

Курьер пострадал в массовом ДТП в Екатеринбурге на оживленном перекрестке

Жесткая авария зафиксирована на перекрестке улиц Радищева-Шейнкмана в Екатеринбурге. Пострадал курьер службы доставки.

В столице Урала вечером в четверг, 16 мая, произошло серьезное ДТП с участием нескольких автомобилей, пострадал человек в форме курьера Яндекса, сообщает Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

Как рассказали очевидцы, одна из машин врезалась в столб, другая зацепила припаркованные автомобили. О состоянии пострадавшего человека на данный момент неизвестно, однако он лежал неподвижно. На место ДТП прибыли скорая и спасатели.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге в ДТП был серьезно поврежден золотой Mercedes-Benz.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#ДТП#Человек#Столб#Перекресток#Курьер#18+#Екатеринбург#Автомобили#Сбили
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