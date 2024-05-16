Курьер лежал неподвижно: массовое ДТП произошло на перекрестке в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
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Updated Сегодня, 15:54
В столице Урала вечером в четверг, 16 мая, произошло серьезное ДТП с участием нескольких автомобилей, пострадал человек в форме курьера Яндекса, сообщает Telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Как рассказали очевидцы, одна из машин врезалась в столб, другая зацепила припаркованные автомобили. О состоянии пострадавшего человека на данный момент неизвестно, однако он лежал неподвижно. На место ДТП прибыли скорая и спасатели.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге в ДТП был серьезно поврежден золотой Mercedes-Benz.