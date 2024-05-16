Легендарный ученый-математик Владимир Мазуров скончался в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Свою деятельность он начинал в УрО РАН. Всю свою жизнь профессор посвятил науке. Он занимался распознаванием образов и математическим программированием.
В университете рассказали, что Мазуров исследовал, теоритически обосновал и апробировал метод комитетов, а также многослойные нейронные сети. Больше 40 лет профессор трудился на одной из кафедр УрФУ. Он создал ее сам, сообщили в университете.
Последние несколько лет Владимир Данилович вел лекции. Всего ученый написал 200 работ. По словам знакомых, математику нравилась поэзия. Он даже сочинял стихи. В его копилке несколько сборников.
Коллеги отзываются о профессоре как о культурном и уравновешенном человеке. Он отличается ответственностью и пунктуальностью. Также математик обладал хорошим чувством юмора, пишет Е1.
Напомним, ранее в Екатеринбурге скончался известный тренер по боксу.