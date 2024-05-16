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Легендарный ученый-математик Владимир Мазуров скончался в Екатеринбурге

Легендарный ученый-математик Владимир Мазуров скончался в Екатеринбурге

16 мая 2024, 11:31
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге в возрасте 84 лет умер профессор математики, заслуженный ученый Владимир Мазуров.

Свою деятельность он начинал в УрО РАН. Всю свою жизнь профессор посвятил науке. Он занимался распознаванием образов и математическим программированием.

В университете рассказали, что Мазуров исследовал, теоритически обосновал и апробировал метод комитетов, а также многослойные нейронные сети. Больше 40 лет профессор трудился на одной из кафедр УрФУ. Он создал ее сам, сообщили в университете.

Последние несколько лет Владимир Данилович вел лекции. Всего ученый написал 200 работ. По словам знакомых, математику нравилась поэзия. Он даже сочинял стихи. В его копилке несколько сборников.

Коллеги отзываются о профессоре как о культурном и уравновешенном человеке. Он отличается ответственностью и пунктуальностью. Также математик обладал хорошим чувством юмора, пишет Е1.

Напомним, ранее в Екатеринбурге скончался известный тренер по боксу.

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