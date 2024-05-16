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Мигрант набросился с кулаками на сотрудницу полиции в Екатеринбурге

Мигрант набросился с кулаками на сотрудницу полиции в Екатеринбурге

16 мая 2024, 04:31
Фото: 1MI
Уроженец Узбекистана набросился с кулаками на сотрудницу миграционного отдела в Екатеринбурге.

В отделе по вопросам миграции мужчине отказались продлевать проживание на территории РФ. Это и стало причиной его агрессии, рассказали в Telegram-канале Readovka.

В связи с отказом мужчина накинулся на сотрудницу организации. По словам очевидцев, он зарабатывает деньги на «шабашках», которые ему предоставляют местные диаспоры.

Предположительно, платные услуги включают в себя подготовку документов для оформления вида на жительство и получения гражданства.

В полиции опровергли нападение мигранта на сотрудницу организации.

Речь идет о конфликтной ситуации 23.04.2024 в отделении ОВМ ОП № 11 между гражданами, которые самостоятельно ее разрешили, к полицейским никто не обращался. С сотрудниками подразделений ОВМ г. Екатеринбурга подобных инцидентов не происходило, — рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, семью, которая приехала несколько лет назад в Екатеринбург из Казахстана, попытались депортировать из-за того, что у них не оказалось карты мигранта.

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