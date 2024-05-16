Мигрант набросился с кулаками на сотрудницу полиции в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
В отделе по вопросам миграции мужчине отказались продлевать проживание на территории РФ. Это и стало причиной его агрессии, рассказали в Telegram-канале Readovka.
В связи с отказом мужчина накинулся на сотрудницу организации. По словам очевидцев, он зарабатывает деньги на «шабашках», которые ему предоставляют местные диаспоры.
Предположительно, платные услуги включают в себя подготовку документов для оформления вида на жительство и получения гражданства.
В полиции опровергли нападение мигранта на сотрудницу организации.
Речь идет о конфликтной ситуации 23.04.2024 в отделении ОВМ ОП № 11 между гражданами, которые самостоятельно ее разрешили, к полицейским никто не обращался. С сотрудниками подразделений ОВМ г. Екатеринбурга подобных инцидентов не происходило, — рассказали в УМВД по Екатеринбургу.
Напомним, семью, которая приехала несколько лет назад в Екатеринбург из Казахстана, попытались депортировать из-за того, что у них не оказалось карты мигранта.