Младшеклассница в Екатеринбурге играла в телефоне и потратила 700 тысяч

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
В чате приложения девочке написал неизвестный. Он предложил сделать ей покупки в интернет-магазине, за что он начислит ей игровую валюту, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
Школьница, следуя указаниям злоумышленника, взяла кредит с маминого телефона через приложение банка. После этого она совершила перевод полученных денег в счет приобретений в интернет-магазине.
Через некоторое время мама ребенка обнаружила совершенные действия в банковском приложении и обратилась в полицию. Возбуждено дело.
Напомним, в Нижнем Тагиле местная жительница отдала мошенникам 1,2 миллиона рублей.