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Младшеклассница в Екатеринбурге играла в телефоне и потратила 700 тысяч

Младшеклассница в Екатеринбурге играла в телефоне и потратила 700 тысяч

16 мая 2024, 05:29
Фото: 1MI
В Екатеринбурге девочка играла в игру на телефоне и потратила 700 тысяч рублей из-за мошенников.

В чате приложения девочке написал неизвестный. Он предложил сделать ей покупки в интернет-магазине, за что он начислит ей игровую валюту, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Школьница, следуя указаниям злоумышленника, взяла кредит с маминого телефона через приложение банка. После этого она совершила перевод полученных денег в счет приобретений в интернет-магазине.

Через некоторое время мама ребенка обнаружила совершенные действия в банковском приложении и обратилась в полицию. Возбуждено дело.

Напомним, в Нижнем Тагиле местная жительница отдала мошенникам 1,2 миллиона рублей.

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