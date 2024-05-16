Началась замена рабочего кольца «Пихтовые горы» в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
Замну кольца проводят сотрудники «Тагильского трамвая», рассказали в группе ВКонтакте «Тагилграм Од».
Проведение данных работ не имеет влияния на расписание трамваев, так как данный вид транспорта продолжает ездить по запасному кольцу.
Напомним, с 15 по 19 мая 2024 года в Нижнем Тагиле на некоторых дорожных участках в разных районах введут ограничения в связи с ремонтными работами и мероприятиями.
Так, на улице Энтузиастов и проспекте Дзержинского будут проводиться дорожные работы, на Уральской улице и улице Огаркова пройдет ночь музеев, а в центре города состоится праздник для спортсменов.