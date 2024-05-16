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Началась замена рабочего кольца «Пихтовые горы» в Нижнем Тагиле

Началась замена рабочего кольца «Пихтовые горы» в Нижнем Тагиле

16 мая 2024, 03:29
Фото: Группа ВКонтакте «Тагилграм Од»
В Нижнем Тагиле начались работы по замене кольца «Пихтовые горы» 15 мая 2024 года.

Замну кольца проводят сотрудники «Тагильского трамвая», рассказали в группе ВКонтакте «Тагилграм Од».

Проведение данных работ не имеет влияния на расписание трамваев, так как данный вид транспорта продолжает ездить по запасному кольцу.

Фото: Группа ВКонтакте «Тагилграм Од»

Напомним, с 15 по 19 мая 2024 года в Нижнем Тагиле на некоторых дорожных участках в разных районах введут ограничения в связи с ремонтными работами и мероприятиями.

Так, на улице Энтузиастов и проспекте Дзержинского будут проводиться дорожные работы, на Уральской улице и улице Огаркова пройдет ночь музеев, а в центре города состоится праздник для спортсменов.

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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Нижний Тагил#Тагильский трамвай#Движение#Трамваи#Ремонтные работы#Общественный транспорт#Дорожные работы#Мероприятия#Замена#Екатеринбург#Кольцо
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